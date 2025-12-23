विज्ञापन

जाह्नवी कपूर-खुशी कपूर ने मॉम श्रीदेवी को अनोखे तरीके से किया याद, क्रिसमस ट्री पर लगाए मम्मी-पापा के गुड्डे

जान्हवी और खुशी कपूर ने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी को याद करते हुए एक क्रिसमस मनाया. इस क्रिसमस पर कपूर परिवार फेस्टिव माहौल में डूबा हुआ है, जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने बहुत ही पर्सनल तरीके से छुट्टियों का मज़ा लिया.

नई दिल्ली:

जान्हवी और खुशी कपूर ने अपनी दिवंगत मां श्रीदेवी को याद करते हुए एक क्रिसमस मनाया. इस क्रिसमस पर कपूर परिवार फेस्टिव माहौल में डूबा हुआ है, जान्हवी कपूर और खुशी कपूर ने बहुत ही पर्सनल तरीके से छुट्टियों का मज़ा लिया. हाल ही में दोनों बहनों को अपने घर पर एक बड़ा क्रिसमस ट्री सजाते हुए देखा गया. उन्होंने अपने माता पिता के साथ क्रिसमस मनाया. इसके लिए उन्होंने दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी को एक दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि दिया. सोशलाइट और करीबी दोस्त ऑरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दोनों बहनें खुशी-खुशी पेड़ सजा रही थीं.

इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली थी, वह एक खास डेकोरेशन था. उन्होंने क्रिसमस ट्री में अपने माता पिता श्रीदेवी और बोनी कपूर को हैंग किया था. इस डिटेल पर फैंस का ध्यान गया, जिनमें से कई लोगों ने इसे दिवंगत सुपरस्टार को श्रद्धांजलि दी. ऑरी ने पोस्ट को कैप्शन दिया "कपूर परिवार के साथ क्रिसमस" और साथ में लिखा, "सबसे अच्छे क्रिसमस ट्री का विनर है." साथ में एक क्रिसमस ट्री इमोजी भी लगाया. जान्हवी और खुशी कैज़ुअल कपड़ों में आराम से और खुश दिख रही थीं, क्योंकि वे ध्यान से पेड़ को सजा रही थीं. वीडियो के अलावा, ओरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कई तस्वीरें भी शेयर कीं. एक तस्वीर में जाह्नवी, खुशी, ओरी और कुछ अन्य लोग मिलकर सजावट करते दिख रहे थे.

जाह्नवी कपूर वर्क फ्रंट पर

जाह्नवी कपूर के लिए यह फेस्टिव पल एक बिज़ी साल के आखिर में आया है. 2025 में वह परम सुंदरी, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और होमबाउंड सहित कई प्रोजेक्ट्स में नज़र आईं. अब जाह्नवी 2026 के लिए तैयार हैं, जिसमें मार्च में उनकी दो तेलुगु फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं. वह बुची बाबू सना द्वारा निर्देशित और एआर रहमान के संगीत वाली फिल्म पेड्डी में राम चरण के साथ और श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित और अनिरुद्ध रविचंदर के संगीत वाली फिल्म द पैराडाइज में नानी के साथ नज़र आएंगी. दिलचस्प बात यह है कि द पैराडाइज 26 मार्च को रिलीज़ होगी, जिसके बाद 27 मार्च को पेड्डी रिलीज़ होगी, जिससे यह महीना उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाला है.

