War 2 Social Media Review: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म देख लोगों ने दिए रिएक्शन, बताया कैसी है वॉर 2

War 2 Social Media Review: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने सिनेमाघरों में एंट्री ले ली है. इन दोनों कलाकारों के फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. बीते दिनों वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ थी, जिसे फैंस की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. वॉर 2 से सुबह जल्दी के भी शो रखे गए हैं. ऐसे में फर्स्ट डे फर्स्ट शो होने के बाद कई दर्शक सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. और बता रहे हैं कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर में क्या अच्छा और क्या खराब है.
#War2 Review: First half Average … Second half = headache 🤯 Cringe moments, outdated story, weak screenplay & dull dialogues. Even #HrithikRoshan & #NTR couldn't save it. Biggest disappointment of the year. #War2Review #Bollywood #Hrithik #NTRFans #Collie— Irfan (@Irfanmd56) August 13, 2025
Another Scam By @yrf Same old Predictable story and horrible performance only one positive thing of the film was #JrNTR Mass Screen Presence and his Seeti Maar Action Scenes Whenever he appeared he ate #HrithikRoshan effortlessly— 🪓 💥 (@SKzDevotee__) August 14, 2025
Best Part of the Movie 🥵💫#SuperCup#CoolieDisaster#War2 #War2Review pic.twitter.com/1PZYcKbKxF— pk kotwal (@pkkotwal278775) August 14, 2025
A mind boggling 1st half in the recent times. The best action sequences in the indian cinema till date!!!— ReviewBabai (@ReviewBabai) August 13, 2025
Salaam Anali, NTR intro, Interval episode are alone enough for the ticket. A SURE SHOT BLOCK BUSTER TILL NOW🔥 #War2Review #War2 ee sary salaam anaka tappadhu🔥🔥🔥 pic.twitter.com/RhJDmAWyWB
#War2 is a recycled, same-old template with no genuine highs or enjoyable moments between the leads in a lengthy runtime. Overall it's a disappointing action film in YRF series after Tiger 3. #NTR is heavily underutilized in this ambitious project— DAHAA (@AamirKhanDahaa) August 14, 2025
आपको बता दें कि यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) को 6 अगस्त को सेंसर सर्टिफिकेट मिला. इसके अगले दिन, निर्माताओं ने फिर से सीबीएफसी से संपर्क किया, क्योंकि वे स्वेच्छा से फिल्म में कुछ हिस्सों को हटाकर कहानी को छोटा करना चाहते थे. ऐसे में हम ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में किए गए इन बदलावों पर बताने वाले हैं.वाईआरएफ ने कुल 28 सीन्स में बदलाव किए हैं. ज्यादातर कट्स कुछ सेकंड के हैं, यानी पूरे सीन को नहीं हटाया गया, बल्कि कुछ शॉट्स को छोटा किया गया है.
22 सीन्स में से 22 कट्स 10 सेकंड से कम के हैं. एक चेज सीक्वेंस को 16 सेकंड और एक एक्शन सीन को 24 सेकंड कम किया गया है. एक अन्य सीन से 32 सेकंड हटाए गए हैं. मुख्य किरदारों के बीच एक डायलॉग को 1 मिनट 19 सेकंड कम किया गया है, जो सबसे लंबा कट है. इसके अलावा, रोलिंग एंड क्रेडिट्स की गति को बदलकर फिल्म की अवधि को 1 मिनट 47 सेकंड कम किया गया है. वॉर 2 यश राज फिल्म्स के मशहूर वाईआरएफ स्पाय यूनिवर्स की छठी फिल्म है. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. फिल्म में ऋतिक रोशन और एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा भी नजर आएंगे.
