रिलीज से पहले मेकर्स ने 'वॉर 2' को किया छोटा, 28 सीन्स में किए बदलाव, इतनी छोटी हुई ऋतिक रोशन की फिल्म

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. वहीं अब यह फिल्म सेंसरशिप को लेकर सुर्खियों में हैं. यश राज फिल्म्स (वाईआरएफ) को 6 अगस्त को सेंसर सर्टिफिकेट मिला. इसके अगले दिन, निर्माताओं ने फिर से सीबीएफसी से संपर्क किया, क्योंकि वे स्वेच्छा से फिल्म में कुछ हिस्सों को हटाकर कहानी को छोटा करना चाहते थे. ऐसे में हम ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' में किए गए इन बदलावों पर बताने वाले हैं.

ये भी पढ़ें: इस हीरो के लिए बुरे काल जैसी साबित हुई महावतार नरसिम्हा, 6 साल से नहीं दे पा रहा एक भी हिट

वाईआरएफ ने कुल 28 सीन्स में बदलाव किए हैं. ज्यादातर कट्स कुछ सेकंड के हैं, यानी पूरे सीन को नहीं हटाया गया, बल्कि कुछ शॉट्स को छोटा किया गया है. 22 सीन्स में से 22 कट्स 10 सेकंड से कम के हैं. एक चेज सीक्वेंस को 16 सेकंड और एक एक्शन सीन को 24 सेकंड कम किया गया है. एक अन्य सीन से 32 सेकंड हटाए गए हैं. मुख्य किरदारों के बीच एक डायलॉग को 1 मिनट 19 सेकंड कम किया गया है, जो सबसे लंबा कट है. इसके अलावा, रोलिंग एंड क्रेडिट्स की गति को बदलकर फिल्म की अवधि को 1 मिनट 47 सेकंड कम किया गया है.

इन बदलावों से फिल्म की कुल लंबाई 6 मिनट 25 सेकंड कम हुई है. पहले 'वॉर 2' की अवधि 179.49 मिनट (2 घंटे, 59 मिनट, 49 सेकंड) थी, जो अब 173.24 मिनट (2 घंटे, 53 मिनट, 24 सेकंड) हो गई है. 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी और आशुतोष राणा मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. यह यश राज स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म है, जिसमें 'एक था टाइगर' (2012), 'टाइगर जिंदा है' (2017), 'वॉर' (2019), 'पठान' (2023) और 'टाइगर 3' (2023) शामिल हैं.