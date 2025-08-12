इस हीरो के लिए बुरे काल जैसी साबित हुई महावतार नरसिम्हा, 6 साल से नहीं दे पा रहा एक भी हिट

साउथ के स्टार विजय देवरकोंडा की लंबे समय से कोई हिट फिल्म नहीं आई है. फैंस को विजय की फिल्मों का हमेशा इंतजार रहता है. जब विजय की फिल्म किंगडम की अनाउंसमेंट हुई तो फैंस को उम्मीद होने लगी थी कि विजय इस बार कोई धमाल कर देंगे मगर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई बाकी फिल्मों ने इसका बंटाधार कर दिया. विजय देवरकोंडा की किंगडम भी फ्लॉप साबित हुई है. किंगडम के फ्लॉप होने की असली वजह कन्नड़ एनिमेटिड फिल्म महावतार नरसिम्हा है. लोग किंगडम देखने की बजाय महावतार नरसिम्हा देखना पसंद कर रहे हैं जिसकी वजह से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत गिरावट आई.

ये भी पढ़ें: 1975 में रिलीज हुई इस फिल्म ने छुड़ा दिए थे Sholay के भी पसीने, 50 हफ्तों तक सिनेमाघर से कम नहीं हुई लोगों की भी



बॉक्स ऑफिस पर किंगडम ने किया इतना कलेक्शन

विजय देवरकोंडा की किंगडम सिनेमाघरों पर 31 जुलाई को रिलीज हुई है. इस फिल्म में विजय के साथ भाग्यश्री बोर्से, और सत्यदेव अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. किंगडम 130 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है और ये अपने बजट का सिर्फ 39 परसेंट ही कमा पाई है. फिल्म की कमाई अब 1 करोड़ से भी कम हो गई है. किंगडम के ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो ये 74.20 करोड़ कमा चुकी है. फिल्म ने इंडिया में 59.80 ग्रॉस और ओवरसीज ग्रॉस 20 करोड़ का कलेक्शन किया है.



महावतार नरसिम्हा बनी काल

विजय देवरकोंडा की किंगडम के लिए एनिमेटिड फिल्म महावतार नरसिम्हा काल बनी है. महावतार नरसिम्हा 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म को लेकर कोई बज नहीं था, बल्कि लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था. मगर इसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही बवाल काट दिया. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया है कि ये 150 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है. महावतार नरसिम्हा की आंधी में किंगडम उड़ गई. विजय के हिस्से में अब एक और फ्लॉप फिल्म आ गई है.