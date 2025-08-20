War 2 Box Office Collection Day 7: एक हफ्ते में बजट वसूलने से इतनी दूर वॉर 2, ऋतिक रोशन की फिल्म अब तक कमाए इतने रुपये

विज्ञापन

War 2 Box Office Collection Day 7: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता हो चुका है. इस वीकेंड के बाद से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है.

नई दिल्ली:

War 2 Box Office Collection Day 7: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' को बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता हो चुका है. इस वीकेंड के बाद से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर दिन गिरता हुआ नजर आ रहा है. 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज के सातवें दिन धीमी रफ्तार दिखाई. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की इस फिल्म ने शुरुआत में शानदार कमाई की थी, लेकिन अब इसकी रफ्तार हर दिन कम होती जा रही है. इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, 'वॉर 2' ने बुधवार को केवल 3.50 करोड़ रुपये कमाए, जो पिछले दिन की तुलना में काफी कम है. फिल्म ने अब तक भारत में 196.76 करोड़ रुपये की कमाई की है, लेकिन यह अभी भी 200 करोड़ के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है.

'वॉर 2' 2019 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'वॉर' का सीक्वल है, जिसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. यह फिल्म यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, जिसमें 'एक था टाइगर', 'टाइगर जिंदा है', 'पठान' और 'टाइगर 3' जैसी फिल्में शामिल हैं. इस फिल्म में हृतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी, आशुतोष राणा और अनिल कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह जूनियर एनटीआर की बॉलीवुड में पहली फिल्म है. फिल्म का बजट 300-400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है.

फिल्म ने 14 अगस्त को रिलीज के साथ अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन पहले वीकेंड के बाद इसकी कमाई में भारी गिरावट देखी गई. मंगलवार को फिल्म ने 8.35 करोड़ रुपये कमाए, जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 8.50 करोड़ था. हिंदी दर्शकों के बीच मंगलवार को फिल्म की ऑक्यूपेंसी 23.42% रही. दिल्ली-एनसीआर में सबसे ज्यादा 1,229 शो चले, जबकि मुंबई में 862 शो हुए. तमिल और तेलुगु वर्जन की ऑक्यूपेंसी भी क्रमशः 17.80% और 16.17% रही. फिल्म को मिली-जुली समीक्षा मिली है, और इसे रजनीकांत की फिल्म 'कूली' से कड़ी टक्कर मिल रही है.

