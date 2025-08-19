विज्ञापन

War 2 Box Office Collection Day 6: छठे दिन इतने रुपये में सिमटी ऋतिक रोशन की फिल्म, जानें वॉर 2 की कमाई

War 2 Box Office Collection Day 6: यश राज फिल्म्स (YRF) की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 इन दिनों सिनेमाघरों में रिलीज है. इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी काम कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

War 2 Box Office Collection Day 6: यश राज फिल्म्स (YRF) की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म वॉर 2 इन दिनों सिनेमाघरों में रिलीज है. इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी काम कर रहे हैं. फिल्म के एक्शन को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. वहीं वॉर 2 को दर्शकों को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने बीते चार दिनों बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई की. लेकिन पांचवें और छठे दिन वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिर गया है. 

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, वॉर 2 ने पहले पांच दिनों में भारत में करीब 183.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी. लेकिन छठे दिन, यानी 19 अगस्त 2025 को, फिल्म ने सभी भाषाओं में मिलाकर लगभग 8.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. हालांकि अभी यह फिल्म के अनुमानित आंकडे हैं. इस तरह, छह दिनों में फिल्म की कुल नेट कमाई 192.25 करोड़ रुपये हो गई. विश्वव्यापी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 300 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया, जिसमें विदेशों से 65 करोड़ रुपये और भारत में ग्रॉस कलेक्शन 229.75 करोड़ रुपये शामिल हैं.

छठे दिन फिल्म की हिंदी शोज में औसतन 15.62% दर्शक आए, जिसमें सुबह के शो में 8.45%, दोपहर में 16.78%, शाम में 18.32% और रात में 19.94% ऑक्यूपेंसी रही. तमिल और तेलुगु शोज में भी दर्शकों की संख्या कम रही. पहले दिन फिल्म ने 51.5 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी, लेकिन इसके बाद कलेक्शन में उतार-चढ़ाव देखा गया. वॉर 2 को रजनीकांत की फिल्म कूली से कड़ी टक्कर मिली, जिसने पहले दिन 65 करोड़ रुपये कमाए. फिर भी, वॉर 2 ने अपनी स्टार पावर और एक्शन सीक्वेंस के दम पर दर्शकों का ध्यान खींचा. फिल्म की कहानी और ऋतिक-जूनियर एनटीआर की जोड़ी को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर अभी भी टिकी हुई है.

