Dhurandhar Box Office Collection: 19 दिन से कोई नहीं रोक पाया रफ्तार, अब सीधे बॉर्डर-2 से होगी टक्कर?

Dhurandhar Box Office Collection: धुरंधर ने रिलीज के बाद से बॉक्स ऑफिस पर ताबड़-तोड़ माहौल बनाया हुआ है. डिस्काउंट ना देने के बावजूद मंगलवार (23 दिसंबर) को एक बार फिर कलेक्शन में उछाल दर्ज किया. अपने तीसरे मंगलवार को फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20.40 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जो सोमवार से लगभग ज्यादा है. इससे फिल्म का इसका कुल कलेक्शन लगभग 619.30 करोड़ रुपये नेट हो गया है. अगर कम्पैरिजन करें तो किसी भी दूसरी हिंदी फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ की कमाई भी नहीं की है.

धुरंधर गुरुवार (25 दिसंबर) को अपने तीसरे हफ्ते के आखिर तक 800 करोड़ रुपये नेट का आंकड़ा पार कर लेगी. नए साल की छुट्टियों के साथ चौथा हफ्ता भी बहुत बड़ा होने वाला है. यह एक और मौका हो सकता है जिस हफ्ते फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकती है. फिल्म के लिए जनवरी में ज्यादा मुकाबला नहीं है और यह गणतंत्र दिवस हफ्ते में बॉर्डर 2 तक आसानी से चल सकती है.

फुटफॉल के मामले में, धुरंधर लगभग 2.50 करोड़ पर है. यह अगले हफ्ते कभी भी 3 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी, जिससे यह पठान, गदर 2, जवान और स्त्री 2 के बाद कोविड के बाद ऐसा करने वाली पांचवीं बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. अपने रन के आखिर तक, फिल्म के 3.50 करोड़ फुटफॉल को भी पार करने की संभावना है और यह पिछले बीस सालों में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली बॉलीवुड फिल्म के तौर पर दंगल को भी चुनौती दे सकती है.

भारत में धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस प्रकार है:

Week 1: ₹218.00 crore

Week 2: ₹261.50 crore

Third Weekend: ₹99.70 crore

Day 18, Monday: ₹19.70 crore

Day 19, Tuesday: ₹20.40 crore

TOTAL INDIA NETT: ₹619.30 crore