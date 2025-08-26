War 2 box office collection: 12 दिन में घाटे का सौदा साबित हुई ऋतिक रोशन की फिल्म, बजट निकाले से इतनी दूर हुई वॉर 2

War 2 box office collection Day 12: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म ‘वॉर 2' बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई. रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह था और इसे साल की सबसे बड़ी फिल्म माना जा रहा था. लेकिन रिलीज के बाद यह फिल्म दर्शकों का दिल जीतने में नाकाम रही. पहले वीकेंड के बाद इसकी कमाई लगातार गिरती गई. हालांकि, दूसरे वीकेंड में फिल्म ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन यह दोहरे अंक में कमाई नहीं कर सकी.

वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स की छठी फिल्म ‘वॉर 2' में भारी निवेश किया गया था. हिंदी के साथ-साथ साउथ के दर्शकों को आकर्षित करने के लिए जूनियर एनटीआर को शामिल किया गया. लेकिन कमजोर कहानी और मिश्रित प्रतिक्रियाओं के कारण फिल्म दर्शकों को बांध नहीं पाई. पहले हफ्ते में ही इसकी कमाई सिंगल डिजिट तक सिमट गई.

बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों की बात करें तो ‘वॉर 2' ने पहले हफ्ते में 204.25 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद 9वें दिन 4 करोड़, 10वें दिन 6.5 करोड़ और 11वें दिन 7.25 करोड़ की कमाई हुई. लेकिन 12वें दिन, यानी दूसरे मंडे, फिल्म केवल 2.25 करोड़ ही कमा पाई, जो इसका अब तक का सबसे कम कलेक्शन है. इस तरह 12 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 224.25 करोड़ रुपये हो पाई है.

‘वॉर 2' का बजट 400-450 करोड़ रुपये बताया जा रहा है, लेकिन यह अपनी लागत निकालने से अभी बहुत पीछे है. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए फिल्म का लागत वसूलना मुश्किल लग रहा है. इस एक्शन फिल्म में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी के साथ आशुतोष राणा, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे सितारे भी हैं, लेकिन फिर भी यह फिल्म निर्माताओं के लिए घाटे का सौदा बन गई है.



