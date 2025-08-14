War 2 box office collection day 1: 'वॉर' से पीछे रह गई 'वॉर 2', जानें ऋतिक रोशन की फिल्म की फर्स्ट डे की कमाई

War 2 box office collection day 1: ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म में पहली बार उनके साथ साउथ सिनेमा के स्टार जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी नजर आ रहे हैं. रिलीज से पहले वॉर 2 काफी सुर्खियों में रही थी. इस फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म कुली से हो रहा है. ऐसे में वॉर 2 का एडवांस बुकिंग में काफी नुकसान देखने को मिल रहा है. वॉर 2 साल 2019 में आई वॉर का सीक्वल है. वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग की थी.

लेकिन अब वॉर 2 के पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आ गया है. जो हैरान कर देने वाला है. वॉर 2 फिल्म वॉर के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है. सैकनिल्क के अनुसार वॉर 2 ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 36 करोड़ रुपये की कमाई की है. हालांकि यह अभी फिल्म के अनुमानित आंकड़े हैं. कूली फिल्म की वजह से ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म को एडवांस बुकिंग में काफी नुकसान उठाना पड़ा है.

आपको बता दें कि 2019 में वॉर भारत में पहले दिन की कमाई 53.35 करोड़ रुपये थी. जो वॉर 2 की अनुमानित कमाई से काफी ज्यादा है. वॉर 2 में ऋतिक रोशन, जूनियर एनटीआर, कियारा आडवाणी के अलावा आशुतोष राणा और अनिल कपूर जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिका में हैं. इस फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है. बीते दिनों वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था. जिसे मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी.