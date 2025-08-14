Exclusive: शोले में किस एक्टर ने ली थी सबसे ज्यादा फीस, 50 साल बाद रमेश सिप्पी का खुलासा

धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक फिल्म शोले को 50 साल पूरे हो गए हैं. भले इस फिल्म को 50 साल हो गए हों, लेकिन आज भी यह फिल्म दर्शकों के दिलों में बसी हुई है. 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई इस फिल्म को रमेश सिप्पी ने निर्देशित किया था. यह 70 के दशक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. शोले की स्टार कास्टर, डायलॉग, कहानी से लेकर हर चीज की चर्चा होती है. उसमें से एक कलाकारों की फीस भी है. हमेशा से फैंस की बीच यह सवाल रहा है कि शोले के कलाकारों ने कितनी फीस लेकर इस फिल्म में काम किया होगा ? या फिर शोले का सबसे महंगा एक्टर कौन होगा.

तो अब रमेश सिप्पी ने खुद बताया है कि शोले का सबसे महंगा एक्टर कौन थी. दरअसल दिग्गज डायरेक्टर ने शोले के 50 साल पूरे होने पर एनडीटीवी डॉट कॉम से खास बातचीत की. इस दौरान उन्होंने शोले से जुड़े कई अनसुने किस्सों को शेयर किए. रमेश सिप्पी से जब पूछा गया है कि शोले का सबसे महंगा एक्टर कौन था ? तो उन्होंने धर्मेंद्र का नाम लिया. उन्होंने कहा, 'उस वक्त धर्मेंद्र बड़े एक्टर थे, इसलिए वह इस फिल्म के सबसे महंगे एक्टर थे.'

रमेश सिप्पी ने यह भी बताया कि पहले शोले का बजट 1 करोड़ रुपये तय किया गया था. लेकिन यह बजट बढ़ते-बढ़ते 3 करोड़ रुपये हो गया था.जिसमें स्टारकास्ट की फीस भी शामिल थी. गौरतलब है कि शोले ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई की थी. शोले ने 1960 में रिलीज हुई मुगल-ए-आजम की कमाई (10.80 करोड़ रुपये) का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 15 साल तक कायम रहा. यह फिल्म 70 के दशक की दूसरी ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे बॉबी, मुकद्दर का सिकंदर, रोटी कपड़ा और मकान और अमर अकबर एंथनी से भी कमाई में आगे रही. आज भी शोले के डायलॉग और किरदार दर्शकों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने रिलीज के समय थे.

