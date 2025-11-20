विज्ञापन

2050 तक शाहरुख खान को भूल जाएगी दुनिया ? विवेक ओबरॉय का दावा, लोग कहेंगे- कौन शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं. उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में फैली है. शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म का हर साल बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं. उनकी फैन फॉलोइंग सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में फैली है. शाहरुख खान के फैंस उनकी फिल्म का हर साल बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं. यही वजह है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा सितारा कहा जाता है. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर विवेक ओबरॉय ने ऐसा बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छेड़ दी है. उनका स्टेटमेंट सुनने के बाद लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा दौर भी आएगा जब लोग शाहरुख खान जैसे स्टार को भूल जाएंगे. अपनी बात को ज्यादा सॉलिड तरीके से रखने के लिए विवेक ओबरॉय ने राज कपूर का एग्जाम्पल भी दिया है.

2050 में लोग कहेंगे- कौन शाहरुख खान
विवेक ओबरॉय ने पिंकविला से बातचीत में कहा कि समय के साथ सबसे बड़े सितारे भी इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाते हैं. उन्होंने कहा कि 1960 के दशक की फिल्मों या सितारों के बारे में आज किसी को ज्यादा जानकारी नहीं है. और, किसी तो ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता. सबको आखिरकार इतिहास में ही दर्ज होना है. विवेक ने आगे कहा कि 2050 में शायद लोग ये भी पूछेंगे कि कौन शाहरुख खान? उन्होंने समझाया कि समय बदलने के साथ नई जनरेशन की पसंद और यादें भी बदल जाती हैं, इसलिए किसी भी स्टार के लिए लंबे समय तक याद रह पाना आसान नहीं होता.

राज कपूर का दिया उदाहरण
विवेक ने बातचीत में राज कपूर का जिक्र करते हुए कहा कि आज के कई युवा, जो रणबीर कपूर के फैन हैं, शायद ये भी नहीं जानते कि राज कपूर कौन थे. उन्होंने कहा कि आप और हम राज कपूर को गॉड ऑफ सिनेमा या शो मैन ऑफ सिनेमा कहते हैं. लेकिन नई पीढ़ी के लिए वो सिर्फ इतिहास में दर्ज दिग्गज हैं. हालांकि, शाहरुख खान की स्टार पावर अभी भी बुलंदियों पर है. 2023 में उनकी फिल्में पठान, जवान और डंकी ने मिलकर 2600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी. हाल ही में उनके अगले प्रोजेक्ट किंग का टीजर भी रिलीज हुआ है. जिसमें सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और रानी मुखर्जी जैसे सितारे नजर आएंगे.
 

