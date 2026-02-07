कूड़ेदान से जुड़ा है गहरा राज, क्लाइमैक्स देख हिला लोगों का दिमाग, IMDb ने दी 8.4 रेटिंग, क्या आपने देखी ?

साउथ सिनेमा की फिल्में अपने कंटेंट से जानी जाती हैं. बस यहीं बॉलीवुड मार खा जाता है. यही वजह है कि हर साल बॉलीवुड में एक ना एक साउथ फिल्म का हिंदी रीमेक बनता है. बात करेंगे दमदार कंटेंट वाली उस साउथ फिल्म की जिसका क्लाइमैक्स लोगों के दिमाग से आज तक नहीं निकला है. यह एक क्राइम एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो इस मतलबी दुनिया में इंसान को बड़ी सीख देने का भी काम करती है. यह फिल्म बताती है कि दूसरे की औलाद भी हमारे लिए उतनी ही अहम होनी चाहिए, जितनी की खुद की होती है. घिनौने अपराध से भरी यह फिल्म दुनिया के हर इंसान को देखनी चाहिए. इस फिल्म को देखने के बाद समझ आ जाएगा कि दूसरे के लिए गड्डा खोदने वाले कैसे खुद उसमें गिर जाते हैं.



एक बार देख ली जिंदगीभर याद रहेगी यह फिल्म

साल 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. हर बेटी के पिता को यह फिल्म देखनी चाहिए. फिल्म की कहानी इतनी दमदार है कि आईएमडीबी भी इसे हाई रेटिंग देने से नहीं पीछे हटा था. आईएमडीबी ने इसे 8.5 रेटिंग दी है. यह फिल्म जितनी सिंपल लगती है, अंत में उतनी ही पेचीदा हो जाती है. एक साधारण सा आदमी जिंदगी के किस दौर से गुजर सकता है, यह फिल्म बताती है. पुलिस, समाज और दरिंदे कैसे एक साधारण इंसान की लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं, यह फिल्म इसका पूरा चित्रण करती है. कहानी बड़ी सिंपल है, एक शख्स है, जो नाई का काम करता है और पुलिस के पास एक ड्रम के चोरी होने की शिकायत करने जाता है. पहले तो पुलिस इस शख्स को पागल समझती है और भगा देती है. लेकिन यह शख्स है कि मानता ही नहीं है. लगातार पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी शिकायत दर्ज कर ली जाती है.

अंदर से झकझोर देगा फिल्म का क्लाईमैक्स

इसके बाद शुरू होता है उन दरिंदों को पकड़ने का असली खेल, जिन्होंने इस ड्रम को चुराया था. यह सोचने में बहुत अजीब है कि क्राइम से भरे समाज में पुलिस एक ड्रम की तलाश में जुट जाती है. लेकिन यह ड्रम अपराध की ऐसी कड़ी खोलता है, जिसे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी. आंखों से आंसू आएंगे और मर्द होने पर शर्मिंदगी महसूस होगी. सरल शुरुआत के साथ शुरू होने वाली यह फिल्म इंटरवल तक मजेदार बन जाती है. फिर इंटरवल के बाद सस्पेंस देखने को मिलता है और आखिर में फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ ऐसा है कि आप हफ्तेभर तक अपना माथा पकड़कर बैठे रहेंगे. यह कहानी है साल 2024 में आई फिल्म महाराजा की. इस फिल्म में विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप अहम रोल में हैं. विजय ने हीरो तो अनुराग ने एक ऐसे अभागे पिता की भूमिका निभाई है, जो खुद अपनी जान ले लेता है.



