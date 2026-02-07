विज्ञापन

ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार के साथ की खाने की प्रतियोगिता, खिलाड़ी कुमार ने पत्नी को दिखाया मुक्का

ट्विंकल खन्ना ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में खाने-पीने के तीन गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं.  उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फैमिली के साथ अपने एक्टर पति अक्षय कुमार के साथ एक मजेदार खाने की प्रतियोगिता की कुछ झलकियां शेयर कीं.

नई दिल्ली:

राइटर और होस्ट ट्विंकल खन्ना ने अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में खाने-पीने के तीन गोल्डन रूल्स शेयर किए हैं.  उन्होंने अपने इंस्टाग्राम फैमिली के साथ अपने एक्टर पति अक्षय कुमार के साथ एक मजेदार खाने की प्रतियोगिता की कुछ झलकियां शेयर कीं. एक फोटो में ट्विंकल प्यार से अक्षय को खाना खिला रही थीं, जबकि दूसरी फोटो में अक्षय उन्हें मुक्का दिखा रहे थे और ट्विंकल अपने खाने का मजा ले रही थीं.

कैप्शन में खाने-पीने के नियमों को समझाते हुए, 'मेला' एक्ट्रेस ने शेयर किया, "नियम 1: डेजर्ट हमेशा जीतता है. नियम 2: शेयर करने का नाटक करना ज़रूरी है, भले ही आपका ऐसा कोई इरादा न हो. नियम 3: नकली मुक्का एक सही मोलभाव की रणनीति है. खाने-पीने की आदत का हर कीमत पर बचाव किया जाना चाहिए. नतीजा: इन नियमों का पालन करना और बदले में मजेदार तस्वीरें मिलना. सचमुच डेजर्ट खाने और उसे पाने जैसा है."

पोस्ट के आखिर में, ट्विंकल ने पूछा, "अब मुझे बताओ, तुम्हारी टेबल पर कौन इस लड़ाई में हारेगा? उन्हें नीचे टैग करो." ट्विंकल जब भी मौका मिलता है, अपने मन की बात कहने के लिए जानी जाती हैं. इस बीच, सोशल मीडिया पर एक हालिया पोस्ट में ट्विंकल ने मेनोपॉज के जरिए जिंदगी जीने के अपने सफर के बारे में बात की.

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को बेहतर सेहत और तंदुरुस्ती देने के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपने IG पर लिखा, “52 साल की उम्र में और बिना मेकअप के मैं यह कहना चाहूंगी कि अच्छा महसूस करने और अच्छा दिखने के लिए आपको बस दोपहर की अच्छी धूप की जरूरत है, लेकिन मेनोपॉज इतना उदार नहीं है. मैंने एक बार मजाक में कहा था कि मेनोपॉज मुझसे भी ज्यादा बुरी चीज है. 

काफी समय तक, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक खराब चार्जर वाला फोन हूं. अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूं. इसलिए नहीं कि मैंने 'अपनी उम्र को ग्रेसफुली स्वीकार कर लिया', बल्कि रेगुलर वेट ट्रेनिंग, एक छोटी सी फार्मेसी जितनी सप्लीमेंट्स, किताबों में मिलने वाली खुशी और क्योंकि 50 के बाद मैंने आखिरकार अपने हल्के-फुल्के साइड को अपना लिया है और अपनी सहेलियों के साथ रेगुलर महजोंग खेलती हूं.”
 

