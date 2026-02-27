रश्मिका मंदाना के देवर ने खूब लुटाया नई भाभी पर प्यार, भाई विजय देवरकोंडा की शादी पर लिखा स्पेशल पोस्ट

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने अपनी शादी की पहली तस्वीरें साझा कर इंटरनेट पर धूम मचा दी. जैसे ही इस न्यूलीमैरिड कपल ने अपने परीकथा जैसे विवाह समारोह की खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, मनोरंजन जगत के कई सितारों ने नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दीं. लेकिन इस बीच विजय देवरकोंडा के भाई और एक्टर आनंद देवरकोंडा ने एक स्पेशल नोट अपने भाई और भाभी रश्मिका मंदाना के लिए शेयर किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

न्यूलीमैरिड रश्मिका-विजय के लिए आनंद देवरकोंडा ने लिखा ये स्पेशल पोस्ट

इसके अलावा एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने भी शादी की एक तस्वीर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा करते हुए “बधाई” लिखा और विजय व रश्मिका को टैग किया. रश्मिका के सह-कलाकार आयुष्मान खुराना ने उनकी शादी की पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए लिखा, “दिल से बधाई हो दोस्तों!”. नेहा धूपिया ने लिखा, “आप दोनों को बधाई.” ईशान खट्टर ने लिखा, “बधाई हो दोस्तों!” भूमि पेडनेकर ने टिप्पणी की, “बधाई.” मौनी रॉय ने लिखा, “बहुत प्यारा. बधाई हो प्रेमियों.” रकुल प्रीत सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, “आप दोनों के दिल हमेशा जुड़े रहें और आपका घर शांति व खुशियों से भरा रहे. इस खूबसूरत शादी के लिए आप दोनों को बधाई.”

