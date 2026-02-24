विज्ञापन

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग, जानें कितनी है कपल की नेटवर्थ और उम्र में कितना है फासला

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरों ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ऐसे में जानें कितनी है दोनों की नेटवर्थ और उम्र में कितना है फासला.

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की उदयपुर में ग्रैंड वेडिंग, जानें कितनी है कपल की नेटवर्थ और उम्र में कितना है फासला
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा का नेटवर्थ और उम्र का फासला
नई दिल्ली:

साउथ सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी पर लंबे समय से चला आ रहा सस्पेंस अब आखिरकार खत्म हो गया है. 26 फरवरी को दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, वहीं इनके फंक्शन्स 24 फरवरी से शुरू हो जाएंगे. तीन दिन तक चलने वाली इस शादी में मेहमानों के रुकने का भी खास इंतजाम किया गया है. खबर है कि कपल ने द मेमेंटोस, रैफल्स उदयपुर और फेयरमोंट उदयपुर होटल बुक किए हैं. वहीं शादी ITC मेमेंटोस में होगी जो उदयपुर से 25 km दूर है. अब दोनों के फैंस सोशल मीडिया पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और अपने फेवरेट कपल की फोटोज-वीडियोज का इंतजार कर रहे हैं.

'VIROSH' के बारे में सर्च की जा रहीं ये चीजें

शादी से पहले रश्मिका और विजय को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जानकारी भी लोग सर्च कर रहे हैं. जैसे दोनों के बीच उम्र का फासला कितना है और दोनों की नेटवर्थ कितनी है. तो अगर आप भी ऐसा कुछ जानने के लिए गूगल कर रहे हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं. इस आर्टिकल में हम आपको दोनों के बीच उम्र का फासला भी बताएंगे और नेटवर्थ भी.

कितनी है दोनों की नेटवर्थ

कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से निकलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपनी अच्छी पहचान बनाने वाली रश्मिका की नेटवर्थ करोड़ों में हैं. तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और तमिल फिल्मों में काम कर रहीं रश्मिका की नेटवर्थ फोर्ब्स के मुताबिक 66 करोड़ रुपए हैं. खबरों की मानें तो एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए अब 4 से 8 करोड़ तक फीस लेती हैं. इसके अलावा रश्मिका फेमस इंटरनेशनल ज्वेलरी ब्रांड स्वरोस्की की ब्रेंड एंबेसडर भी रह चुकी हैं. एक्टिंग के अलावा रश्मिका ब्रांड्स और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पैसे कमाती हैं.वहीं एक्टर की बात करें तो विजय देवरकोंडा की नेटवर्थ 50 से 70 करोड़ के आसपास है. विजय भी एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाते हैं.

कितना है उम्र का फासला

रश्मिका का जन्म कर्नाटक के विराजपेट में 5 अप्रैल 1996 में हुआ था. वहीं विजय देवरकोंडा की पैदाइश हैदराबाद के तेलंगाना में 9 मई 1989 की है. इस हिसाब से देखें तो दोनों के बीच उम्र का फासला करीब 7 साल है. आपको बता दें कि विजय और रश्मिका के डेट करने की खबरें तो लंबे वक्त से थीं, लेकिन दोनों ने ही कभी इस पर खुलकर बात नहीं थी. पर अब इनकी शादी की खबर से फैंस बहुत खुश हैं.

