वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने बताए अपने लाइफ पार्टनर्स में कौन-सी खूबियां उन्हें पसंद हैं

फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ के प्रचार के दौरान NDTV से खास बातचीत में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने खुलकर बताया कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर्स में कौन-सी बातें सबसे ज्यादा भाती हैं.

नई दिल्ली:

फिल्म ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के प्रचार के दौरान NDTV से खास बातचीत में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर ने खुलकर बताया कि उन्हें अपने लाइफ पार्टनर्स में कौन-सी बातें सबसे ज्यादा भाती हैं. वरुण धवन, जो शादीशुदा हैं और हाल ही में पिता बने हैं, ने अपनी पत्नी नताशा के गुणों की जमकर तारीफ की. वरुण ने कहा कि नताशा का सबसे बड़ा आकर्षण उनका साफ दिल और सबके साथ समान व्यवहार है. उन्होंने बताया, “किसी इंसान का असली संस्कार तब दिखता है जब वह अपने से छोटे या कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है. नताशा सबको बराबर इज्जत देती हैं और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है.” वरुण ने यह भी जोड़ा कि नताशा का जानवरों और प्रकृति के प्रति लगाव उन्हें बेहद प्यारा लगता है.

दूसरी ओर, जाह्नवी कपूर ने भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि वह किसी व्यक्ति को उसके बर्ताव से परखती हैं. उनके अनुसार, यह जरूरी है कि एक आदमी अपनी जिंदगी में हर औरत चाहे वह मां हो, बहन हो, दोस्त हो या पार्टनर सबके साथ सम्मान और समानता का व्यवहार करे. जाह्नवी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति केवल ताकतवर या फायदेमंद लोगों के आगे सम्मान दिखाता है, लेकिन कमजोर या छोटे लोगों को नजरअंदाज करता है, तो यह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता.

जाह्नवी के हिसाब से वरुण बहुत ही संस्कारी हैं और इसलिए दोनों में इतनी दोस्ती भी है. इस खास बातचीत में वरुण ने ये भी बताया कि ‘बवाल' फिल्म के बाद वो जाह्नवी के साथ दोबारा काम करना चाहते थे. हालांकि ‘बवाल' के दौरान उनकी दोस्ती उतनी गहरी नहीं हुई थी क्योंकि फिल्म के उनके किरदार ऐसे थे, जिसकी वजह से वो एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहते थे. पर वक्त के साथ ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए.
 

