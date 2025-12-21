2026 होगा प्यार, हंसी और ट्विस्ट से भरपूर, सिद्धांत, मृणाल, से लेकर वरुण तक, दिलों पर छा जाने के लिए तैयार हैं ये जोड़ियां

सिनेमा की दुनिया हमेशा बदलती रहती है और हर साल दर्शक कुछ नया और ताजा देखने की उम्मीद रखते हैं. 2026 के लिए भी फिल्ममेकर बड़े पैमाने पर रोमांस, ड्रामा और थ्रिल से भरपूर कहानियों के साथ तैयार हैं. इस साल कई नई ऑन-स्क्रीन जोड़ियां सामने आने वाली हैं, जिनके बीच केमिस्ट्री, एनर्जी और एक्टिंग एक अलग ही जादू बिखेरने वाली है. चलिए जानते हैं उन जोड़ियों के बारे में, जिनका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो आने वाले साल की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक बनने वाली हैं.

सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी: फिल्म 'दिल का दरवाजा खोल ना डार्लिंग' में सिद्धांत चतुर्वेदी और वामिका गब्बी पहली बार बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. इस फिल्म का निर्देशन विकास बहल कर रहे हैं, जिन्होंने पहले 'क्वीन' और 'सुपर 30' जैसी फिल्में बनाई हैं. फिल्म के पोस्टर और सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि दोनों की केमिस्ट्री आने वाले साल में दर्शकों को काफी प्रभावित करने वाली है। फिल्म में जया बच्चन भी मुख्य भूमिका में हैं.

वरुण धवन और पूजा हेगड़े: फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन और पूजा हेगड़े की जोड़ी नजर आएगी. यह एक रोमांटिक कॉमेडी है, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म का नाम उनके पुराने पॉपुलर सॉन्ग से प्रेरित है और इसमें ग्लैमर, फील-गुड मूड और म्यूजिकल सीन्स का भरपूर आनंद मिलेगा. वरुण की एनर्जी और पूजा की दमदार एक्टिंग जोड़ी को हर सीन में आकर्षक बनाएगी. यह जोड़ी स्टारडम और फनी मोमेंट्स का शानदार संगम है, और फिल्म 5 जून 2026 को बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है.

सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर: फिल्म 'दो दीवाने शहर में' में सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर एक साथ दिखाई देंगे. इस फिल्म का निर्देशन रवि उदयवार ने किया है और इसे संजय लीला भंसाली के बैनर तले बनाया जा रहा है. फिल्म की कहानी संवेदनशील और भावनात्मक है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर ऐसा लगता है कि ये बड़े पर्दे पर बेहद असरदार रहेगी. पोस्टर और अनाउंसमेंट वीडियो में उनकी सादगी और प्यार भरे लम्हे दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं.

राम चरण और जान्हवी कपूर: साउथ सुपरस्टार राम चरण और बॉलीवुड की जान्हवी कपूर की जोड़ी फिल्म 'पेड्डी' में देखने को मिलेगी. इस फिल्म का निर्देशन बुचि बाबू सना कर रहे हैं, और इसमें एआर रहमान का संगीत फिल्म का आकर्षण रहेगा. राम चरण के करिश्माई अंदाज और जान्हवी की सहज अभिव्यक्ति इस जोड़ी को बेहद खास बनाती है. फिल्म में उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री नॉर्थ और साउथ सिनेमा का एकदम नया संगम पेश करती है. यह रोमांटिक और थ्रिलिंग कहानी 27 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

सिद्धांत चतुर्वेदी और तमन्ना भाटिया: वी. शांताराम की बायोपिक में सिद्धांत चतुर्वेदी और तमन्ना भाटिया की जोड़ी भी देखने को मिलेगी. इस फिल्म का निर्देशन अभिजीत शिरीष देशपांडे कर रहे हैं और यह राजकमल एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है. सिद्धांत शांताराम के किरदार में होंगे और तमन्ना उनकी पत्नी जयश्री की भूमिका निभाएगी.

आयुष्मान खुराना और सारा अली खान: फिल्म 'पति पत्नी और वो 2' में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान साथ दिखाई देंगे. यह कॉमेडी रोमांस दर्शकों को हल्के-फुल्के हंसी और दिल छू लेने वाले लम्हों के साथ जोड़ती है. आयुष्मान का पैशन और सारा का चुलबुलापन अंदाज कहानी को मजेदार और दिल से जुड़ा बनाता है. इस फिल्म में रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म अगले साल सेकेंड हाफ में रिलीज होगी.

लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे: करण जौहर की नई रोमांटिक फिल्म 'चांद मेरा दिल' में लक्ष्य लालवानी और अनन्या पांडे की जोड़ी पर्दे पर दिखाई देगी. फिल्म का निर्देशन विवेक सोनी कर रहे हैं और करण जौहर इसके निर्माता हैं. यह कहानी फ्रेश, यंग और भावनाओं से भरपूर है. पहले पोस्टर में अनन्या और लक्ष्य की प्यारी केमिस्ट्री, स्वेटर के पीछे छुपे चेहरे और मुस्कुराहट के पल दर्शकों का दिल जीत रहे हैं. यह फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली है और नई रोमांटिक जोड़ी के लिए दर्शकों की उत्सुकता काफी ज्यादा है.