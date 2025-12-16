बॉर्डर 2 में सनी देओल के डायलॉग ने जगाया जोश, मगर VFX ने किया मजा किरकिरा, जानें क्या बोले लोग

विजय दिवस के मौके पर आज रिलीज हुए फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर ने दर्शकों में देशभक्ति का जोश भर दिया है. 1997 की सुपरहिट फिल्म 'बॉर्डर' के सीक्वल में सनी देओल एक बार फिर भारतीय सेना के बहादुर अफसर के रूप में लौटे हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. टीजर में सनी देओल की दमदार आवाज और डायलॉग्स ने गोसबंप्स दे दिए, लेकिन विजुअल इफेक्ट्स (VFX) की क्वालिटी पर सोशल मीडिया यूजर्स ने निराशा जताई है.
बॉर्डर 2 में कैसे है सनी देओल का डायलॉग
टीजर में सनी देओल की जोरदार वॉइस ओवर सुनाई देती है, जहां वे दुश्मन को चुनौती देते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तानी फौजी हर तरफ से देश की रक्षा करेंगे. इसके साथ ही 1971 के भारत-पाक युद्ध के दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान बहादुरी से लड़ते नजर आते हैं. सनी का आइकॉनिक गन वाला सीन भी दोहराया गया है, जो पुरानी फिल्म की याद ताजा कराता है.
क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
हालांकि, टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स ने VFX को कमजोर बताया. एक यूजर ने लिखा, "2026 में रिलीज होने वाली वॉर फिल्म और ऐसे विजुअल्स? अगर VFX ठीक से हैंडल नहीं कर सकते या बजट नहीं है, तो इतने बड़े स्केल की कोशिश क्यों? #Border2 एक और जोरदार राष्ट्रवादी फिल्म लग रही है." दूसरे यूजर ने कहा, "बाकी सब छोड़ो, फिल्ममेकर्स को अब VFX को गंभीरता से लेना चाहिए. कलर ग्रेडिंग हो या शूटिंग, सीन अच्छे नहीं लग रहे. फ्रेम्स काफी खराब हैं."
Not gonna lie but this #Border2Teaser looks terrible.. why to attempt a film like this if you can't handle the vfx or cgi even! pic.twitter.com/L8TiIHudgf— nishant. (@NishantADHolic_) December 16, 2025
Leaving everything else aside, it's high time that filmmakers start taking VFX seriously in their films. And idk whether it's the color grading or what but the scenes don't look well shot. The frames look terrible tbh.#Border2 pic.twitter.com/Aq5LCeYQmz— Bad-Shah (@Badass_Baadshah) December 16, 2025
A war film in 2026 with these visuals? If you can't handle VFX/CGI properly or don't have the budget… why attempt this scale at all? #Border2 looks like another loud, jingoistic film. pic.twitter.com/dPKswBb3Wf— ZeMo (@ZeM6108) December 16, 2025
Film set in 1971— Movie Reviews Blog (@MovieReviewsBlg) December 16, 2025
Visual Effects also set in 1971😭
Barring #SunnyDeol's thunderous dialogue delivery, #Border2 Teaser fell flat. Poor visually!
Had so much expectations from this considering the cult following of 1st part...Box Office wise, it's still gonna be a fire though! pic.twitter.com/MO2PD274cZ
कब रिलीज होगी बॉर्डर 2
एक अन्य ने टिप्पणी की, "फिल्म 1971 की है, विजुअल इफेक्ट्स भी 1971 के लग रहे हैं. सनी देओल के डायलॉग्स को छोड़कर टीजर फ्लैट लगा. पहली फिल्म की याद में उम्मीदें बहुत थीं... फिर भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती है." कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि बॉलीवुड बिना असली लोकेशंस पर शूटिंग किए अनावश्यक VFX का इस्तेमाल कर चीजें बिगाड़ देता है. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी बॉर्डर 2 भूषण कुमार के प्रोडक्शन में तैयार हुई है. इसमें सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और परमवीर चीमा जैसे कलाकार हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
