‘बॉर्डर 2’ : सनी देओल की दहाड़ ‘लाहौर तक’ के पीछे की असली कहानी

सोलह दिसंबर, विजय दिवस के मौके पर फिल्म ‘बॉर्डर 2' की पहली झलक सामने आई और देखते ही देखते उसने दर्शकों के दिलों को छू लिया. यह तारीख भारत की ऐतिहासिक जीत, उन्नीस सौ इकहत्तर के युद्ध की याद दिलाती है. ऐसे में इसी दिन फिल्म की झलक जारी किया जाना अपने आप में एक भावनात्मक संदेश है, जो ‘बॉर्डर 2' को भारतीय सैनिकों के साहस, धैर्य और बलिदान को समर्पित करती है. इस झलक में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पल की हो रही है, वह है सनी देओल की गूंजती हुई दहाड़. एक दृश्य में सनी देओल अपने जवानों से इतनी जोर से नारा लगाने को कहते हैं कि आवाज सरहद पार लाहौर तक सुनाई दे. यह पल देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दर्शकों को पहली ‘बॉर्डर' फिल्म की यादें ताजा हो जाती हैं.

ये भी पढ़ें: 'धुरंधर' देखने के बाद गदर एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना की तारीफ करने वालों को लताड़ा, बोलीं- सालों से अंधे लोग

बाद में निर्देशक अनुराग सिंह और अभिनेता वरुण धवन ने इस प्रभावशाली नारे के पीछे की सच्ची कहानी साझा की. अनुराग सिंह ने बताया कि यह विचार फिल्म की शूटिंग के दौरान लेह में एक वास्तविक घटना से जन्मा. उन्होंने कहा कि सेना के कैडेट शिविर में एक प्रशिक्षक जवानों को पंक्ति में खड़ा कर रहे थे. उन्हें लगा कि जवानों में अपेक्षित जोश नहीं है, तो उन्होंने कहा,“आवाज क्यों नहीं निकल रही है? यह आवाज कहां तक जानी चाहिए?” वहां मौजूद लगभग सौ जवानों ने एक साथ जवाब दिया, “लाहौर तक.”

इस पल ने पूरी टीम का ध्यान खींच लिया. अनुराग सिंह के मुताबिक, तभी सभी के कान खड़े हो गए. जब टीम ने जवानों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे इसी तरह से जोश भरते हैं. वरुण धवन को उसी वक्त इस दृश्य की सिनेमाई ताक़त का एहसास हो गया और उन्होंने इसे फिल्म में शामिल करने पर जोर दिया.

वरुण धवन ने बताया कि निर्देशक को मनाना आसान नहीं था. उनका कहना था कि अनुराग सिंह आम तौर पर पटकथा से बाहर की किसी भी चीज को शामिल नहीं करते. वरुण ने बार-बार आग्रह किया कि यह उनके सामने घट रही एक सच्ची घटना है और इसे जरूर दिखाया जाना चाहिए. काफी मनुहार के बाद निर्देशक राजी हुए. इतना ही नहीं, वरुण धवन ने सनी देओल से भी बात की ताकि वे इस दृश्य को फिल्म का हिस्सा बनाने में मदद कर सकें.

वरुण के शब्दों में, जब सनी देओल ने यह संवाद बोला, तो वे पंक्ति में खड़े होकर सुन रहे थे और उनके रोंगटे खड़े हो गए. वहां मौजूद प्रशिक्षक ने भी कहा कि लगता है आवाज सच में लाहौर तक पहुंच गई होगी. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी ‘बॉर्डर 2' में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म जे. पी. दत्ता की उन्नीस सौ सत्तानवे में आई सुपरहिट फिल्म ‘बॉर्डर' की अगली कड़ी है और यह तेईस जनवरी, दो हजार छब्बीस को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.