एक ही दिन में एक ही नाम से दो फिल्मों का ऐलान, आखिर क्या है ‘राम बोला’ का माजरा?

मुंबई में गणेशोत्सव की शुरुआत के साथ ही 14 सितंबर को फिल्म इंडस्ट्री में एक दिलचस्प संयोग देखने को मिला. एक ही दिन ‘राम बोला' नाम से दो अलग-अलग फिल्मों की घोषणा हुई. दोनों परियोजनाओं के निर्माता और निर्देशक अलग हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्मों की कहानी का केंद्र भी एक ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व गोस्वामी तुलसीदास हैं. ऐसे में इन दो घोषणाओं ने फिल्म जगत में उत्सुकता बढ़ा दी है.

एक नाम की दो फिल्मों का ऐलान

एक ‘राम बोला' का निर्देशन डॉ. विशाल चतुर्वेदी कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में ‘हनुमान अंश' के जरिए निर्देशन में कदम रखा था. इस फिल्म का निर्माण महावीर जैन कर रहे हैं. ‘हनुमान अंश' के बाद अब विशाल चतुर्वेदी ने अपने अगले प्रोजेक्ट के तौर पर ‘राम बोला' का ऐलान किया है. खास बात यह है कि विशाल ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी साझा किया है.

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दूसरी ओर, इसी नाम की एक और फिल्म का निर्देशन डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं. चंद्रप्रकाश द्विवेदी को टेलीविजन के चर्चित धारावाहिक ‘चाणक्य' में अभिनय और निर्देशन के लिए जाना जाता है. वह ‘मोहल्ला अस्सी' और ‘सम्राट पृथ्वीराज' जैसी फिल्मों का भी निर्देशन कर चुके हैं. इस परियोजना के निर्माता मधुर मंटेना और मंदीरा द्विवेदी हैं. मंदीरा, चंद्रप्रकाश द्विवेदी की पत्नी हैं. चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने भी अपनी फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से साझा किया है. यानी दोनों निर्देशकों ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ‘राम बोला' के पोस्टर साझा कर अपनी परियोजनाओं की घोषणा की है.

दोनों फिल्मों का केंद्रीय किरदार भी एक ही

फिल्म इंडस्ट्री में किसी फिल्म के नाम को लेकर आम तौर पर निर्माता या प्रोडक्शन हाउस संबंधित फिल्म संस्था के पास शीर्षक पंजीकृत कराते हैं. एक ही नाम को लेकर दो अलग-अलग परियोजनाओं का सामने आना इसलिए असामान्य है. आम तौर पर एक ही फिल्म शीर्षक को एक ही समय में दो अलग-अलग निर्माता या स्टूडियो के नाम पर पंजीकृत नहीं किया जाता. ऐसे में ‘राम बोला' के मामले में यह स्थिति अपने आप में दिलचस्प है कि एक ही नाम से दो अलग-अलग फिल्मों की घोषणा कैसे हुई.

तुलसीदास पर फिल्में

इस मामले का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों फिल्मों का केंद्रीय किरदार भी एक ही है. दोनों परियोजनाएं गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी कहानी पर आधारित बताई जा रही हैं. तुलसीदास का बचपन का नाम रामबोला बताया जाता है और इसी वजह से दोनों परियोजनाओं के लिए ‘राम बोला' नाम चुना गया है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वास्तव में दो अलग-अलग फिल्में होंगी, या फिर एक ही कहानी को दो अलग-अलग स्टूडियो ने अपने-अपने स्तर पर घोषित कर दिया है? क्या दोनों फिल्मों की कहानी में थोड़ा-बहुत फर्क होगा या दोनों एक ही कहानी को पर्दे पर लाने की तैयारी कर रहे हैं?

फिलहाल दोनों फिल्मों को लेकर कोई बड़ी जानकारी नहीं

यही वजह है कि अब मामला सिर्फ एक जैसे शीर्षक तक सीमित नहीं रह जाता. जब दो अलग-अलग निर्माता एक ही दिन एक ही नाम से और एक ही व्यक्तित्व पर फिल्म की घोषणा करते हैं, तो दर्शकों की दिलचस्पी यह जानने में भी होगी कि दोनों परियोजनाओं के बीच वास्तविक अंतर क्या है. फिलहाल दोनों फिल्मों की कहानी, कलाकारों और निर्माण से जुड़ी पूरी जानकारी सामने आना बाकी है.

फिलहाल ‘राम बोला' नाम से दो फिल्मों की घोषणा ने फिल्म इंडस्ट्री में एक असामान्य स्थिति जरूर पैदा कर दी है. एक तरफ एक ही शीर्षक को लेकर सवाल है, तो दूसरी तरफ एक ही ऐतिहासिक व्यक्तित्व पर बनने वाली दो फिल्मों को लेकर उत्सुकता है. अब आने वाले समय में इन दोनों परियोजनाओं से जुड़ी और जानकारी सामने आने के बाद ही साफ होगा कि ये दो अलग-अलग कहानियां हैं, एक ही कहानी के दो अलग-अलग रूप हैं या फिर एक ही विषय पर दो निर्माताओं ने अपने-अपने प्रोजेक्ट तैयार किए हैं.

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