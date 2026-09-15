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Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: हनुमान अंश पर बरसी'नीम करोली बाबा' की कृपा,'मिर्जापुर'को छोड़ा पीछे, 39में दिन इतनी हुई कमाई

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. बहुत कम बजट वाली यह फिल्म इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने 'मिर्जापुर' को पीछे छोड़ दिया है.

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Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: हनुमान अंश पर बरसी'नीम करोली बाबा' की कृपा,'मिर्जापुर'को छोड़ा पीछे, 39में दिन इतनी हुई कमाई
Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: हनुमान अंश पर बरसी'नीम करोली बाबा' की कृपा
नई दिल्ली:

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 39: नीम करौली बाबा के जीवन पर आधारित 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. बहुत कम बजट वाली यह फिल्म इस साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है, जिसने 'मिर्जापुर' को पीछे छोड़ दिया है. इसने अब तक 221.72 करोड़ (ग्रॉस) कमा लिए हैं. हालांकि, 'हनुमान अंश' अभी भी 'बॉर्डर 2' (450.19 करोड़) और ब्लॉकबस्टर 'धुरंधर 2' (1,813.39 करोड़) के कुल कलेक्शन से पीछे है.

हनुमान अंश बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 39
39वें दिन 'हनुमान अंश' ने शुरुआती शो से 1.83 करोड़ (नेट) कमाए. फिल्म का वीकेंड शानदार रहा, जिसमें अकेले रविवार को 22.50 करोड़ (नेट) की कमाई हुई. शुक्रवार (10.50 करोड़) और शनिवार (18.50 करोड़) की कमाई को मिलाकर, फिल्म ने वीकेंड में ही 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

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'हनुमान अंश' ने अब तक कितनी कमाई की है?
फिलहाल, फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 255.71 करोड़ है, जबकि नेट कलेक्शन 216.46 करोड़ है. थिएटर में एक महीना पूरा होने के बाद भी 'हनुमान अंश' अभी भी 4,917 शो में चल रही है. बॉक्स ऑफिस पर कम कमाई करने के बावजूद, 'हनुमान अंश' ने निवेश के मुकाबले मुनाफे के मामले में 'धुरंधर'से बेहतर प्रदर्शन किया है. सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी 'हनुमान अंश' ने भारत में 216.46 करोड़ (नेट) और 255.71 करोड़ (ग्रॉस) कमाए हैं. फिल्म ने अनुमानित 214.46 करोड़ का मुनाफा कमाया.

इसकी तुलना में 'धुरंधर 1' और 'धुरंधर 2' को कथित तौर पर कुल 255 करोड़ के बजट में बनाया गया था. अकेले 'धुरंधर 2' ने भारत में 1,149.30 करोड़ की नेट कमाई की, जबकि 'धुरंधर 1' ने भी 1,149.30 करोड़ कमाए. इस तरह दोनों फिल्मों की कुल भारतीय नेट कमाई 2,298.60 करोड़ हो गई. इससे दोनों फिल्मों का कुल अनुमानित मुनाफा 2,043.60 करोड़ रहा.

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इस तरह, 'धुरंधर 1' और '2' ने मिलकर 'हनुमान अंश' से 1,829.14 करोड़ ज्यादा मुनाफा कमाया. हालांकि, 'हनुमान अंश' ने अपने निवेश पर कहीं ज्यादा रिटर्न दिया.'हनुमान अंश' घरेलू स्तर पर रिलीज हुई, वहीं 'धुरंधर'खाड़ी देशों (गल्फ रीजन) को छोड़कर दुनिया भर में रिलीज किया गया.

फिल्म के बारे में
फिल्म के बारे में बात करते हुए हाल ही में 'हनुमान अंश' की 21 वर्षीय प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने शुरुआत में मेकर्स को हुई आर्थिक परेशानियों के बारे में  बात की. “इस फिल्म को तीन महिलाओं ने बनाया है और मैं उनमें सबसे छोटी हूं. मैं पोस्ट-प्रोडक्शन के दौरान इससे जुड़ी. टीम ने मुझे बताया कि फिल्म तो बन गई थी, लेकिन उनके पास पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए पैसे नहीं थे. मैंने अपनी सारी बचत इस फिल्म में लगा दी क्योंकि मैं इससे भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी. महाराज जी (नीम करौली बाबा) ने लैरी ब्रिलियंट और स्टीव जॉब्स जैसे कई विदेशियों को प्रेरित किया, लेकिन भारत में बहुत कम लोग महाराज जी के बारे में जानते हैं. उन्होंने ANI को बताया कि मैं चाहती हूं कि लोग उनकी जीवनी के बारे में जानें और उनके आश्रम जाएं.” “मैंने कुल बजट का एक-तिहाई हिस्सा दिया. हां, हमने अपना लगाया हुआ पैसा वापस पा लिया है और फिल्म भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है.”'हनुमान अंश' को विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और निर्देशित किया है.

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Mukherjee


 

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