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'99वें की उम्र तक साथ निभाउंगी' अक्षय कुमार का गला दबाते हुए ट्विंकल खन्ना का मजेदार पोस्ट, कहा- हैप्पी बर्थडे

ट्विंकल खन्ना ने पति अक्षय कुमार को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक मजेदार पोस्ट शेयर किया, जो वायरल हो रहा है. 

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'99वें की उम्र तक साथ निभाउंगी' अक्षय कुमार का गला दबाते हुए ट्विंकल खन्ना का मजेदार पोस्ट, कहा- हैप्पी बर्थडे
ट्विंकल खन्ना ने दी अक्षय कुमार को जन्मदिन की बधाई
नई दिल्ली:

हैवान की रिलीज से पहले 9 सितंबर को अक्षय कुमार ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिस मौके पर बॉलीवुड के सितारों ने उन्हें बधाई दी. वहीं अब बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार के जन्मदिन पर उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक मजेदार पोस्ट के जरिए उन्हें बधाई दी. लेखिका और टीवी होस्ट ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अक्षय के साथ एक मजेदार तस्वीर शेयर की, जिसमें वह मजाक-मजाक में अपने पति का गला दबाने की कोशिश करती दिख रही थीं. तस्वीर के साथ लिखा था, "हैप्पी बर्थडे मिस्टर के और जैसा कि मैंने वादा किया था, 99 साल की उम्र तक साथ निभाऊंगी." 

ट्विंकल और अक्षय का रिश्ता

अक्षय और ट्विंकल फिल्म 'इंटरनेशनल खिलाड़ी (1999)' में साथ काम करते समय एक-दूसरे के करीब आए. शादी करने से पहले दोनों ने कुछ सालों तक एक-दूसरे को डेट किया और आखिरकार 17 जनवरी 2001 को शादी के बंधन में बंध गए. इस जोड़े के घर 2002 में उनके पहले बच्चे, बेटे आरव कुमार का जन्म हुआ. 2012 में, बेटी नितारा कुमार के जन्म के साथ वे दूसरी बार माता-पिता बने. 

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अक्षय कुमार को मिली जन्मदिन की बधाई

इस बीच, जब अक्षय अपना जन्मदिन मना रहे थे तो फिल्म इंडस्ट्री की कई बड़ी हस्तियों ने उन्हें दिल से बधाई दी. करीना कपूर ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर लिखा, "अक्की, जन्मदिन मुबारक हो, मेरे पसंदीदा। ढेर सारा प्यार और गले मिलना." अजय देवगन ने लिखा, "हैप्पी बर्थडे अक्की... इस इंडस्ट्री में साथ-साथ 30 साल से ज्यादा हो गए हैं... उम्मीद है कि आप आगे भी एक सच्चे खिलाड़ी की तरह खेलते रहेंगे." काजोल ने कहा, "हैप्पी बर्थडे अक्षय कुमार! उम्मीद है कि आप बहुत मजा करेंगे."

अनिल कपूर ने शेयर किया, "हैप्पी बर्थडे, अक्षय! आपके लिए हमेशा ढेर सारी एनर्जी, अच्छी सेहत और खुशियों की कामना करता हूं." सुनील शेट्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, "अक्की... पागलपन से लेकर यादों तक, भाग-दौड़ से लेकर गले मिलने तक, हमने सब कुछ साथ देखा है. आगे भी ऐसी ही हंसी-मजाक और मजेदार पल आते रहें."

टाइगर श्रॉफ ने अक्षय के लिए लिखा, "बचपन में स्क्रीन पर अपने हीरो को देखने से लेकर आपके ठीक बगल में बैठने तक का सफर. पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए धन्यवाद, सर, जन्मदिन मुबारक हो!" रितेश देशमुख ने कहा, "मेरे सबसे अच्छे दोस्त, भाई और पार्टनर-इन-क्राइम को जन्मदिन मुबारक... आपके लिए अच्छी सेहत, प्यार और हंसी की कामना करता हूं." सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने अपनी इंस्टा स्टोरीज पर लिखा, "बड़े भाई अक्षय कुमार को जन्मदिन मुबारक, अच्छी सेहत, सफलता और खुशियां मिलें."

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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