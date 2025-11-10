विज्ञापन

51 की उम्र में मेनोपॉज से जूझ रहीं ट्विंकल खन्ना, बोलीं- मैं थक गई हूं...पसीने छूटते हैं, हड्डियां कमजोर...

मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र में शुरू होता है, एवरेज 51 साल में. इस दौरान होने वाली समस्याओं पर ट्विंकल ने बात की.

मेनोपॉज पर ट्विंकल का मजेदार कॉलम
नई दिल्ली:

51 साल की ट्विंकल खन्ना इन दिनों मेनोपॉज के लक्षणों से जूझ रही हैं. अपने कॉलम में उन्होंने इन मुश्किलों को इतने मजेदार अंदाज में बयां किया कि पढने वाले हंसते-हंसते गंभीर मुद्दे को समझ गए. रात में पसीना, ठुड्डी पर अचानक उग आए बाल, हड्डियों का कमजोर पड़ना और बिना वजह का गुस्सा – ये सब अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं.

ट्विंकल लिखती हैं, “मेनोपॉज कोई साधारण चोर नहीं, जो सिर्फ तिजोरी खाली कर भाग जाए. यह तो घर का पूरा इंटीरियर अपनी मर्जी से बदलकर जाता है.” हॉट फ्लैशेज ने उन्हें ऐसा बना दिया है कि अब कार्डियो किए बिना भी पसीना छूटता है और गुस्सा आने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती.

सबसे ज्यादा जलन उन्हें पति अक्षय कुमार से होती है. ट्विंकल ने मजाकिया लहजे में कहा, “मेरे पति रात भर सोते रहते हैं. चाहे पड़ोस में इमारत गिरे, कुत्ते भौंकें या छठ पूजा में पूरी रात पटाखे चलें. मैं पहली बार मर्दों से ईर्ष्या कर रही हूं. उनके हॉर्मोन्स कभी बागी नहीं होते, जबकि हमारे हॉर्मोन ऐसे भागते हैं जैसे IIT पासआउट सिलिकॉन वैली की फ्लाइट पकड़ रहे हों.”

उन्होंने शरीर की बदलती हरकतों पर भी चुटकी ली. “पहले शरीर और मैं एक टीम थे. अब यह बिना वजह की हरकतें करता है और जरूरी काम भूल जाता है.” स्किन पतली होना, नींद न आना और ठुड्डी पर नया मेहमान (बाल) – ये सब अब उनके लिए न्यू नॉर्मल है.

मेनोपॉज आमतौर पर 45 से 55 साल की उम्र में शुरू होता है, एवरेज 51 साल में. इस दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स घटने लगते हैं, जिससे पीरियड्स बंद होने लगते हैं और कई शारीरिक-मानसिक बदलाव आते हैं. ट्विंकल का यह खुला और मजाकिया अंदाज न सिर्फ महिलाओं को राहत दे रहा है, बल्कि इस विषय पर खुलकर बात करने की हिम्मत भी बढ़ा रहा है.

