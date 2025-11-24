विज्ञापन

शादी से पहले पार्टनर का हेल्थ चेकअप कराना है जरूरी? अक्षय कुमार को बिना बताए ट्विंकल ने चेक करवाई थी ये जांच

अक्षय कुमार को शादी के बाद पता चला था कि ट्विंकल खन्ना ने उन्हें बिना बताए उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री चेक करवाई थी. 

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को हो चुके हैं 24 साल
शादी का सीजन है और होने वाले दूल्हा-दुल्हन पूरी तरह शादी की शॉपिंग से लेकर जरूरी सामान की खरीदारी में व्यस्त हैं. लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में रहता है कि लड़के या लड़की का परिवार कैसा होगा? कहीं उनकी फैमिली में कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं. लेकिन आप अकेले ऐसे नहीं हैं, जिसके मन में यह सवाल उठा था. दरअसल, एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने कॉफी विद करण में बताया था कि उन्होंने अक्षय कुमार को बिना बताए उनकी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री की जांच करवाई थी. जी हां, आपने बिल्कुल सही पढ़ा. अक्षय कुमार की फैमिली के बारे में सबकुछ जान लेना चाहती थीं. जानें क्या थी ये जांच...

कॉफी विद करण में किया था ट्विंकल खन्ना ने खुलासा

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी के सालों बाद कॉफी विद करण सीजन 5 में यह खुलासा हुआ कि ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार को बिना बताए उनकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री चैक करवाई थी. इसका कारण बताते हुए ट्विंकल खन्ना ने कहा, “आप शादी इसलिए करते हैं ताकि बच्चे हों. तो, आप अपने खानदान में यह जेनेटिक स्ट्रेन ला रहे हैं. मैं जानना चाहती थी कि उनके खानदान में कौन-कौन सी बीमारियां हैं. उनके चाचाओं के बाल किस उम्र में झड़ गए थे. कंचन चाची की मौत किस बीमारी से हुई थी.”

शादी के बाद पता चला अक्षय कुमार को सच

इस बात को सुनकर होस्ट करण जौहर, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना तीनों ही हंसने लगे थे. वहीं केसरी एक्टर ने बताया कि उन्हें इसके बारे में शादी के बाद बता चला और वह इससे काफी चिढ़ गए थे. लेकिन उन्हें बाद में एहसास हुआ कि ट्विंकल खन्ना के पास ऐसा करने के लिए जायज कारण था. वहीं शो में उन्होंने यह भी बताया कि अक्षय कुमार ने यह टेस्ट पास किया. ट्विंकल खन्ना ने कहा, उन्होंने लिटमस टेस्ट पास किया. और ज्यादातर लोग हेल्दी जीन्स के कारण अभी भी जिंदा है. 

अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की शादी को हो चुके हैं 24 साल

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ट्विंकल खन्ना ने करियर के पीक पर अक्षय कुमार से 7 जनवरी 2001 में शादी की थी. वहीं इस शादी में केवल 50 लोग शामिल हुए थे. इतना ही नहीं यह शादी दो घंटे में घत्म हो गई थी. वहीं आज कपल की शादी को 24 साल हो गए हैं और कपल के दो बच्चे आरव खन्ना और नितारा खन्ना हैं, जो दोनों ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं.  

