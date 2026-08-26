Toxic Social Media Review: यश का एक्शन दमदार, लेकिन फिर भी यहां चूक गई टॉक्सिक, पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू

यश की टॉक्सिक फाइनली आज यानी कि 26 अगस्त को थियेटर्स में आ गई है. फैन्स लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इसकी रिलीज डेट तीन बार बदली गई. पहले ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही थी. इसके बाद इसे 10 अप्रैल तक आगे बढ़ा दिया गया. फिर 10 अप्रैल को भी फिल्म रिलीज नहीं हुई और जानकारी मिली कि टॉक्सिक 26 अगस्त को रिलीज हो रही है. आखिरकार वो तारीख आ गई है और इसके साथ ही फैन्स सुबह सवेरे फिल्म देखने थियेटर पहुंचे और अब सोशल मीडिया पर रिव्यू भी आने शुरू हो गए हैं.

एक फैन ने लिखा, ये बुरी फिल्म नहीं है. इमोशन कनेक्शन की कमी है यह आप पर कोई असर नहीं छोड़ती. इसके ज्यादातर हिस्से ऐसे लगे जैसे आप कोई हॉलीवुड फिल्म देख रहे हों. यश की स्क्रीन प्रेजेंस शानदार है. कियारा और नयनतारा काफी शानदार दिख रही हैं. फिल्म के कुछ डायलॉग भी फायर हैं.

एक यूजर ने फिल्म को बोरिंग और हिंसक एक्शन ड्रामा बताया. वहीं कर्नाटक के कई थियेटर्स के वीडियो भी सामने आ रहे हैं जहां लोग फिल्म देखते हुए खूब झंडे लहराते दिख रहे हैं.

एक सोशल मीडिया यूजर ने टॉक्सिक को केजीएफ का हैंगओवर बताया. इसके साथ ही किरदारों में भी समानताएं दिखाईं. उन्होंने लिखा, तकनीकी क्वालिटी को छोड़ दें तो अब तक यह फिल्म हर मामले में बिखरी-बिखरी सी लगी है. इस पर केजीएफ का बहुत ज्यादा असर दिखता है. स्क्रीनप्ले उलझा हुआ हुआ है. इस पर केजीएफ का बहुत असर दिखता है. यश और कियारा के कुछ सीन थोड़े बेहतर हैं बाकी सब ठीक ठाक ही है.

एक यूजर ने टॉक्सिक को बताया टॉर्चर. इन्होंने लिखा, सेकेंड हाफ पूरा टॉर्चर है. गीतू मोहनदास ने अपनी घटिया राइटिंग से यश का कमबैक बर्बाद कर दिया. नींद लाने वाला स्क्रीन प्ले, इंटरवल के बाद सिरदर्द बीजीएम.

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