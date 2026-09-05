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Toxic Box Office Collection: अंग्रेजी और कन्नड़ में शूट हुई थी टॉक्सिक, लेकिन कमाई में दोनों भाषा में हुआ नुकसान, हिंदी ने बचाई लाज

Toxic Box Office Collection: 'टॉक्सिक' की बॉक्स ऑफिस कमाई में दूसरे गुरुवार को गिरावट देखी गई. गिरावट के बावजूद, यश स्टारर फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भारत और दुनिया भर में अपनी कुल कमाई बढ़ानी जारी रखी.

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Toxic Box Office Collection: अंग्रेजी और कन्नड़ में शूट हुई थी टॉक्सिक, लेकिन कमाई में दोनों भाषा में हुआ नुकसान, हिंदी ने बचाई लाज
Toxic की कमाई हिंदी में ज्यादा
नई दिल्ली:

Toxic Box Office Collection: 'टॉक्सिक' की बॉक्स ऑफिस कमाई में दूसरे गुरुवार को गिरावट देखी गई. गिरावट के बावजूद, यश स्टारर फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते में भारत और दुनिया भर में अपनी कुल कमाई बढ़ानी जारी रखी. 9वें दिन, 'टॉक्सिक' ने भारत में 10,863 शो से 4.25 करोड़ रुपये (नेट) कमाए, जिससे भारत में इसकी कुल नेट कमाई 239.30 करोड़ रुपये और ग्रॉस कमाई 285.70 करोड़ रुपये हो गई. Sacnilk के अनुसार, फिल्म ने विदेशों में 1.00 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसकी विदेशी ग्रॉस कमाई 42.75 करोड़ रुपये हो गई. इसकी दुनिया भर में कुल ग्रॉस कमाई अब 328.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. 9वें दिन के आंकड़े में पिछले दिन की भारत में 5.45 करोड़ रुपये की नेट कमाई के मुकाबले 22.0% की गिरावट देखी गई.

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रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी वर्जन ने 2.85 करोड़ रुपये कमाए, इसके बाद कन्नड़ ने 1.04 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु ने 0.20 करोड़ रुपये कमाए, जबकि तमिल और मलयालम ने 9वें दिन 0.15 करोड़ रुपये और 0.01 करोड़ रुपये का योगदान दिया.  

'टॉक्सिक' का दिन-वार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
Sacnilk के अनुसार, 'टॉक्सिक' ने पहले दिन 101.10 करोड़, दूसरे दिन 37.65 करोड़ और तीसरे दिन 27.20 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने चौथे दिन 25.15 करोड़ और पांचवें दिन 23.00 करोड़ कमाए. छठे दिन इसका कलेक्शन  7.65 करोड़ और सातवें दिन  7.85 करोड़ रहा. आठवें दिन इसने .5.45 करोड़ कमाए, जबकि नौवें दिन .4.25 करोड़ की कमाई हुई.

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फिल्म के बारे में
गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी आजादी के बाद के गोवा पर आधारित है. यह कहानी एक गैंगस्टर के इर्द-गिर्द घूमती है और इसमें अपराध, हिंसा, वफादारी, नैतिकता और प्रायश्चित जैसे विषयों को दिखाया गया है.

फिल्म में यश लीड रोल में हैं, साथ ही कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. कास्ट में अक्षय ओबेरॉय और सुदेव नायर भी शामिल हैं. यह फिल्म 26 अगस्त, 2026 को कन्नड़, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई थी.
 

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