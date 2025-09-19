विज्ञापन

ऑक्सीजन थेरेपी, हेल्दी डायट से लेकर योग तक...ये है मलाइका अरोड़ा के फिटनेस सिक्रेट

पहली पोस्ट में उन्हें झील के किनारे योग करते हुए देखा जा सकता है. तस्वीर पर लिखा था, जल्दी सोना, जल्दी उठना. मेरी खुशी का ठिकाना.

ये है मलाइका अरोड़ा का फिटनेस मंत्र
अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ज्यादातर हेल्दी खाना खाकर और नियमित रूप से वर्कआउट करके एक बेहद स्वस्थ जीवन जीने के लिए जानी जाती हैं. अपने फिटनेस रूटीन की झलक दिखाते हुए, मलाइका ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई स्टोरीज़ शेयर कीं. पहली पोस्ट में उन्हें झील के किनारे योग करते हुए देखा जा सकता है. तस्वीर पर लिखा था, "जल्दी सोना, जल्दी उठना. मेरी खुशी का ठिकाना." इसके बाद उनके "परफेक्ट नाश्ते" की एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें एक ऑमलेट के साथ कुछ और हेल्दी ऑप्शन भी शामिल थे.

मलाइका ने आगे बताया कि वह अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी का इस्तेमाल करती हैं. इन सबके साथ, मलाइका अपने डेली स्टेप टार्गेट को पूरा करना भी सुनिश्चित करती हैं. उनकी चेकलिस्ट में धूप, पानी, सनस्क्रीन और ताज़ी हवा भी शामिल है. मलाइका समय-समय पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए फिटनेस के लक्ष्य शेयर करती रहती हैं.

महिलाएं हमेशा दिख सकती हैं खूबसूरत

इससे पहले, मलाइका ने दावा किया था कि महिलाएं जीवन के हर पड़ाव पर आकर्षक और शक्तिशाली हो सकती हैं. आईएएनएस के साथ एक खास बातचीत के दौरान, उन्होंने मनोरंजन उद्योग में उम्र और ग्लैमर से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ने के बारे में बात की.

उन्होंने बताया, "मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इस पुरानी धारणा को छोड़ दें कि सुंदरता केवल एक निश्चित उम्र की होती है. महिलाएं जीवन के हर पड़ाव पर आकर्षक, खूबसूरत और शक्तिशाली हो सकती हैं."मलाइका महिलाओं को अपने वास्तविक रूप को अपनाने और उम्र से जुड़ी रूढ़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित करना चाहती हैं.

उन्होंने आगे कहा, "वास्तविक रूप से जीना और अपनी असली पहचान को अपनाकर, मुझे उम्मीद है कि मैं और अधिक महिलाओं को उन रूढ़ियों को तोड़ने और अपने वास्तविक रूप को अपनाने के लिए प्रेरित कर पाऊंगी."

इससे पहले, 51 वर्षीय अभिनेत्री ने दावा किया था कि उनके लिए उम्र कोई सीमा नहीं, बल्कि एक विकास है. उन्होंने कहा कि सुंदरता का मतलब को बनाए रखना नहीं, बल्कि जीवन के हर पड़ाव को आत्मविश्वास के साथ अपनाना है.

आईएएनएस से बात करते हुए, मलाइका ने कहा, "मेरे लिए, उम्र कोई सीमा नहीं, बल्कि एक विकास है. हर साल ज्ञान, लचीलापन और खुद की गहरी समझ लेकर आता है—और मेरे लिए, यही सबसे खूबसूरत बदलाव है."

