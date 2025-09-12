विज्ञापन

निकाह एक्ट्रेस Salma Agha की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें...

जारा खान औरंगजेब, कोई जाने ना, देसी कट्टे, एन एक्शन हीरो और स्काई फोर्स जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

Read Time: 2 mins
Share
निकाह एक्ट्रेस Salma Agha की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें...
सलमा आगा की बेटी जारा खान की 10 तस्वीरें

दिल के अरमा आंसुओं में बह गए' फिल्म निकाह का यह गाना और इसकी खूबसूरत आंखों वाली हीरोइन सलमा आगा तो आपको याद ही होगी. पाकिस्तान में जन्मी ब्रिटिश मूल की इस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर कई लोगों समेत बॉलीवुड स्टार्स भी मर मिटे थे. सलमा ना सिर्फ एक हीरोइन बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. अब सलमा की तरह उनकी बेटी जारा खान भी खूबसूरती में मां को टक्कर देती है और वो सिंगिंग भी करती हैं. इन 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं सलमा आगा की बेटी जारा खान के बारे में.

Latest and Breaking News on NDTV



जारा खान औरंगजेब, कोई जाने ना, देसी कट्टे, एन एक्शन हीरो और स्काई फोर्स जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



जारा का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से एक्टिव हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



वह, कई म्यूजिक वीडियो एल्बम में नजर आ चुकी हैं, जिसमें गुरु रंधावा का चंडीगढ़ करे आशिकी 2.0 शामिल है.

Latest and Breaking News on NDTV



फिल्म जुग-जुग जियो में वह सॉन्ग नच पंजाबन में भी दिखी थीं और शुभ मंगल सावधान ज्यादा के गाने क्या करते थे साजना में भी नजर आईं.

Latest and Breaking News on NDTV


वह साल 2013 से 2025 तक कई फिल्में और गानों में नजर आ चुकी हैं. पिछली बार उन्हें भूल चूक माफ के गाने चोर बाजारी फिर से में देखा गया था.

Latest and Breaking News on NDTV


जारा म्यूजिक कॉन्सर्ट भी करती हैं और वह मां की तरह कमाल की सिंगर हैं. वह देश और विदेश में म्यूजिक टूर करती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



इसके अलावा जारा फिटनेस फ्रीक हैं. वह अपने वर्कआउट के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


अब जारा को साउथ सुपरस्टार मोहनलाल स्टार फिल्म वृषभ में देखा जाएगा. फिल्म 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.

Latest and Breaking News on NDTV



जारा खान सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और वो एक सोशल मीडिया स्टार हैं. जारा के इंस्टा अकाउंट पर कई स्टनिंग और ग्लैमरस तस्वीरें हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

जारा खान को इंस्टाग्राम पर 6.9 मिलियन फैंस फॉलो करते हैं. ऐसे में जारा भी अपने फैंस को अपने प्रोजेक्ट पर अपडेट्स देती रहती हैं.


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Salma Agha Daughter, Salma Agha, Salma Agha Actress, Salma Agha Daughter Photos, Salma Agha Daughter Zara Khan Pics
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com