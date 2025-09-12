निकाह एक्ट्रेस Salma Agha की बेटी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें...

दिल के अरमा आंसुओं में बह गए' फिल्म निकाह का यह गाना और इसकी खूबसूरत आंखों वाली हीरोइन सलमा आगा तो आपको याद ही होगी. पाकिस्तान में जन्मी ब्रिटिश मूल की इस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर कई लोगों समेत बॉलीवुड स्टार्स भी मर मिटे थे. सलमा ना सिर्फ एक हीरोइन बल्कि एक बेहतरीन सिंगर भी हैं. अब सलमा की तरह उनकी बेटी जारा खान भी खूबसूरती में मां को टक्कर देती है और वो सिंगिंग भी करती हैं. इन 10 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं सलमा आगा की बेटी जारा खान के बारे में.





जारा खान औरंगजेब, कोई जाने ना, देसी कट्टे, एन एक्शन हीरो और स्काई फोर्स जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं.





जारा का जन्म लंदन में हुआ, लेकिन वह इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पूरी तरह से एक्टिव हैं.





वह, कई म्यूजिक वीडियो एल्बम में नजर आ चुकी हैं, जिसमें गुरु रंधावा का चंडीगढ़ करे आशिकी 2.0 शामिल है.





फिल्म जुग-जुग जियो में वह सॉन्ग नच पंजाबन में भी दिखी थीं और शुभ मंगल सावधान ज्यादा के गाने क्या करते थे साजना में भी नजर आईं.