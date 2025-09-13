विज्ञापन

सलमान के साथ किया था काम, जॉगर्स पार्क से हुई थी मशहूर, बॉलीवुड छोड़ बेचती हैं चिकन, जानें आज कहां है ये हसीना

अमिताभ बच्चन, सलमान खान और कई एक्टर्स संग काम कर चुकी ये एक्ट्रेस आज चिकन बेच रही है.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस आईं और चली गईं, जबकि कुछ एक्ट्रेस ने इतना नाम कमा लिया है कि बॉलीवुड से दूर होने के बाद भी मशहूर हैं, लेकिन जो छोटे और बड़े पर्दे पर लगातार काम करने के बाद भी कई एक्ट्रेस नाम नहीं कमा पाई और लोग उन्हें भूल गए. इसमें एक नाम शामिल है एक्ट्रेस परीजाद जोराबियन का, जिन्हें ज्यादातर लोग उनके नाम नहीं से नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती से ही जानते हैं. पेरिजाद जोराबियन कौन हैं और किन-किन फिल्मों में काम किया है और कितने साल की हैं, कैसी दिखती हैं और क्या करती हैं? आइए जानते हैं.
 

कौन है ये एक्ट्रेस?
पेरिजाद जोराबियन ने टीवी से अपने अभिनय की शुरुआत की थी. वह टीवी के पॉपुलर सीरियल कैप्टन व्योम (1998) में शक्ति के रोल में दिखी थीं. इसके तीन साल बाद 2001 में उन्होंने फिल्म 'बॉलीवुड कॉलिंग' से बॉलीवुड में कदम रखा था. वह टीवी के सबसे पॉपुलर शो 'श्श्श्श कोई है' में अपर्णा के रोल में देखी गई थीं. पेरिजाद की फिल्मों की बात करें तो वह मुंबई मैटिनी, जॉगर्स पार्क, धूम, मॉर्निंग रागा, एक अजनबी, सलमान खान की सलाम ए इश्क, जस्ट मैरिड और वाई एम आई- यह मेरा इंडिया में काम कर चुकी हैं. एक्ट्रेस को आखिरी बार साल 2015 में आई फिल्म कभी अप कभी डाउन में देखा गया था.

अब कहां हैं पेरिजाद जोराबियन?
पेरिजाद आज 51 साल की हैं और उन्हें देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि उनकी उम्र इतनी है, क्योंकि एक्ट्रेस आज भी वैसी ही खूबसूरत दिखती हैं, जैसे अपने शुरुआती करियर में नजर आती थीं. साल 2006 में पेरिजाद ने कंस्ट्रक्शन टाइकून बोमन रुस्तम ईरानी से शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें बच्चे (बेटी और बेटा) भीं हैं. पेरिजाद अब एक्टिंग से पूरी तरह दूर हैं और अपनी फैमिली के साथ समय बिताती हैं. एक्ट्रेस 'जोराबियन' नाम से एक पैक्ड फूड ब्रांड की मालकिन हैं, जिसमें पैक्ड चिकन बेचा जाता है. वह इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली और बच्चों के साथ फोटो शेयर कर रहती हैं. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर फैमिली संग पार्टी की कई तस्वीरें और वीडियो देखने को मिलेंगी.

