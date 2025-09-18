यशराज की फिल्म से किया डेब्यू, फ्लॉप होने के बाद छोड़ा बॉलीवुड, बनी ज्योतिषाचार्य, 23 साल बाद दिखती हैं ऐसी  

हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े बैनर्स में से एक यशराज फिल्म्स ने कई स्टार्स को लॉन्च किया है तो कईयों को बड़ा मौका भी दिया है. इसमें एक नाम शामिल है पूर्व एक्ट्रेस ट्यूलिप जोशी का, जो यशराज बैनर तले बनी फिल्म मेरे यार की शादी से बॉलीवुड में आई थीं. फिल्म ज्यादा खास नहीं चली और ट्यूलिप जोशी भी बॉलीवुड में कुछ कमाल नहीं कर पाईं. इस फिल्म में वह जिम्मी शेरगिल और उदय चोपड़ा के साथ नजर आई थीं. बॉलीवुड डेब्यू के बाद तुलिप ने हिंदी से लेकर साउथ सिनेमा तक में काम किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और साल 2014 में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बाय-बाय कह दिया. बॉलीवुड छोड़ वह एक बिजनेसवुमन हैं होने के साथ-साथ एक ज्योतिष भी हैं.



ट्यूलिप जोशी बनीं ज्योतिष

ट्यूलिप जोशी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं. एक्ट्रेस का जन्म 11 सितंबर 1980 में मुंबई में हुआ था. उनके पिता हिंदू और मां लेबनीज क्रिश्चियन हैं. साल 2002 में ट्यूलिप ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. इससे पहले एक्ट्रेस ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया में भाग लिया था. तुलिप इस कॉन्टेस्ट में फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी, लेकिन उनकी खूबसूरती और लुक की बहुत चर्चा जरूर हुई थी. करियर की शुरुआत में उन्हें हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे वह ट्रैक पर आ गई थीं, बावजूद इसके वह अपना शानदार फिल्मी करियर खड़ा नहीं कर पाईं. एक्ट्रेस की फिल्में कल्कि और मातृभूमि को काफी सराहना मिली, जो सोशल इश्यू पर बेस्ड फिल्में थीं.



बॉयफ्रेंड से रचाई थी शादी

ट्यूलिप शादी से पहले चार सालों तक बॉयफ्रेंड संग लिव-इन में रहीं और फिर शादी रचा ली. उन्होंने बिजनेसमैन कैप्टन विनोद नायर से शादी रचाई थी. आज एक्ट्रेस 46 साल की हैं और पति संग कंसल्टेंसी कंपनी चलाने के साथ-साथ एक वैदिक ज्योतिष भी हैं. ट्यूलिप की फिल्मों में दिल मांगे मोर, धोखा, डैडी कूल, मिशन 90 डेज, सुपरस्टार, रनवे, होस्टल, यारा ओ दिलदारा सलमान खान की फिल्म जय शामिल हैं. आखिरी बार वह फिल्म जय हो (2014) में कैमियो रोल में दिखी थीं.

ये भी पढ़ें-