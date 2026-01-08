विज्ञापन

4 मिनट 58 सेकेंड का वो रोमांटिक सॉन्ग, जिसमें हीरोइन को छोड़ अचानक कुंग फू करने लगे थे संजय दत्त

90s के कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज भी नए हीरो-हीरोइन्स को डांस और एक्टिंग के मामले में टक्कर देते हैं. हालांकि सनी देओल, अजय देवगन, संजय दत्त जैसे ऐसे एक्टर भी हैं जो जब डांस करते हैं तो लगता है मानो एक्सरसाइज या कुंग फू कर रहे हों.

Read Time: 2 mins
Share
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर अक्सर पुराना गानों और नए गानों के बीच तुलना होती रहती है. फिर चाहें वो तुलना लिरिक्स को लेकर हो, एक्टिंग को लेकर हो या स्टार्स के डांस को लेकर. 90s के कई ऐसे स्टार्स हैं जो आज भी नए हीरो-हीरोइन्स को डांस और एक्टिंग के मामले में टक्कर देते हैं. हालांकि सनी देओल, अजय देवगन, संजय दत्त जैसे ऐसे एक्टर भी हैं जो जब डांस करते हैं तो लगता है मानो एक्सरसाइज या कुंग फू कर रहे हों. इनके डांस की वजह से इन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल भी किया जाता है. वैसे ये एक्टर्स खुद भी अपनी डांसिंग स्किल्स का कई बार मजाक उड़ा चुके हैं. संजय दत्त इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं, चलिए इसी बीच हम आपको एक्टर का ऐसा सॉन्ग दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि बाबा आखिर करना क्या चाह रहे हैं.

नगमा के सेंशुअस मूव्स देख टकटकी लग जाएगी

1992 में रिलीज हुई संजय दत्त और फीरोज खान की फिल्म ‘यलगार' का एक गाना ‘आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी' काफी हिट हुआ था. 90s की फिल्मों और गाने के शौकीन लोगों को ये सॉन्ग आज भी काफी पसंद है. इस रोमांटिक गाने में बैंगनी साड़ी पहने नगमा बेहद सेंशुअस लग रही हैं और दोनों बारिश में डांस कर रहे हैं.

बाबा आखिर करना क्या चाह रहे हो?

सॉन्ग में आप देखेंगे कि शीशे के उस पर नगमा बेहद सेक्सी मूव्स कर रही हैं. वहीं संजय दत्त गार्डन में नगमा के लिए गाना गाकर उन्हें इंप्रेस कर रहे हैं. तभी अचानक अच्छा भला डांस करते-करते संजय कूंफू करने लगते हैं, जो ना गाने के म्यूजिक से मैच कर रहा है, ना ही मूड से. बाबा का डांस देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी और आप भी सोचेंगे कि कोरियोग्राफर आखिर करवाना क्या चाह रहा था. इसकी क्या जरूरती थी? हालांकि इन फनी मूव्स के बावजूद ये गाना काफी हिट हुआ था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Dutt, Nagma, Aakhir Tumhein Ana, Song Aakhir Tumhein Ana, Yalgar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com