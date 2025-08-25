विज्ञापन

33 साल की इस एक्ट्रेस को मिला 40 के सुपरस्टार की मां बनने का ऑफर, जानें येस कहा या नो?

33 साल की इस एक्ट्रेस को जब 40 साल के सुपरस्टार की मां बनने का रोल ऑफर हुआ तो उसका क्या रिएक्शन था? दिलचस्प यह है कि ये एक बड़ी बजट फिल्म है.

40 साल के एक्टर की ऑनस्क्रीन मां बनने पर कैसा था इस एक्ट्रेस का रिएक्शन?
नई दिल्ली:

अकसर सिनेमा में देखा गया है कि सितारों को कई बार बहुत ही अजब-गजब रोल ऑफर हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ खुलासा साउथ की जानी-मानी एक्ट्रेस ने किया है. साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राम चरण की आगामी फिल्म पेड्डी एक बड़ी फिल्म है. इस ग्रामीण स्पोर्ट्स ड्रामा ने अपने टीजर और प्रोमो के साथ दर्शकों का ध्यान खींचा है. फिल्म का निर्देशन बुची बाबू साना कर रहे हैं. लेकिन इस बीच, मलयालम एक्ट्रेस स्वासिका ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. स्वासिका ने बताया कि उन्हें पेड्डी में राम चरण की मां का किरदार निभाने का ऑफर मिला था. जानें उन्होंने इस ऑफर को येस कहा या नो?

एक्ट्रेस का चौंकाने वाला खुलासा
33 साल की स्वासिका ने हाल ही में अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. उन्होंने मलयालम फिल्म लुब्बर पंधु में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और इसके बाद टॉलीवुड में नितिन की फिल्म थम्मुडु के साथ कदम रखा. स्वासिका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि पेड्डी के निर्माताओं ने उन्हें राम चरण (उम्र 40 साल) की मां का रोल ऑफर किया था. हालांकि, उन्होंने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया. 

स्वासिका ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में कहा, 'मुझे एक के बाद एक मां के किरदार मिलते रहे हैं. मुझे सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब मुझे राम चरण की मां का किरदार निभाने के लिए कहा गया. यह 'पेड्डी' के लिए था, जो एक बड़े बजट पर बन रही एक बड़ी तेलुगु फिल्म है. मैंने मना कर दिया. मुझे नहीं पता कि अगर मैं यह किरदार निभाती, तो क्या होता, लेकिन इस समय मुझे राम चरण की मां का किरदार निभाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही है. इसलिए मैंने मना कर दिया. अगर भविष्य में ऐसा समय आता है, तो मैं इस पर विचार कर सकती हूं.' यह फैसला उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि पेड्डी एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसमें कई बड़े सितारे शामिल हैं.

पेड्डी: बिग बजट प्रोजेक्ट
पेड्डी में राम चरण के साथ जाह्नवी कपूर, शिवाजी राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येन्दु जैसे सितारे नजर आएंगे. यह फिल्म वृद्धि सिनेमाज के बैनर तले बन रही है और इसे भव्य पैमाने पर तैयार किया जा रहा है. फिल्म की रिलीज डेट 27 मार्च 2026 तय की गई है. संगीत की जिम्मेदारी मशहूर संगीतकार एआर रहमान के कंधों पर है, जो इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना रहे हैं.

क्या लाएगी पेड्डी?
पेड्डी को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह है. राम चरण की यह फिल्म एक ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित है, जिसमें स्पोर्ट्स ड्रामा का तड़का होगा. बुची बाबू साना, जो इससे पहले उप्पेना जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं, इस बार भी कुछ नया और रोमांचक लाने की तैयारी में हैं. स्वासिका का यह खुलासा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कम्फर्ट जोन को प्राथमिकता दी, जबकि कुछ का मानना है कि यह उनके करियर के लिए एक बड़ा मौका हो सकता था.

