वॉर 2 के एक्टर की ड्रैगन और देवरा 2 की तैयारी शुरू, जानें क्या है वाईआरएफ के साथ मल्टी फिल्म डील का सच

वॉर 2 के एक्टर ने क्या वाईआरएफ के साथ मल्टी फिल्म डील साइन की है? क्या वो साउथ की अपनी फिल्मों पर काम नहीं कर रहे हैं? जानें क्या है सच.

वॉर 2 एक्टर की कौन सी है अगली फिल्म
जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में काफी इंतजार के बाद फिल्म वॉर 2 के साथ कदम रखा है. यह अयान मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट की गई एक एक स्पाई थ्रिलर है. फिल्म में उनके साथ ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। ये फिल्म वाईआरएप के बैनर तले 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे से ठीक एक दिन पहले  रिलीज हुई. ऐसे में एक इंडस्ट्री सोर्स ने जानकारी दी है कि 'फिल्म वॉर 2 के बाद जूनियर एनटीआर अपनी अगली प्रशांत नील के साथ की जाने वाली फिल्म और फिर देवरा 2 पर काम करना शुरू करेंगे, जैसा कि होना था. ऐसे में इस प्लान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. टीम तैयारियों में जुट चुकी है और काम की शुरुआत हो चुकी है.'

पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी आई थी कि एनटीआर ने वाईआरएफ के साथ वॉर फ्रेंचाइजी के अलावा मल्टी-फिल्म डील साइन की है, और इसमें से एक सोलो फिल्म भी है. ऐसे में अब यह नई रिपोर्ट्स सामने आईं हैं कि एनटीआर ने अपने पहले के कमिटमेंट्स की वजह से इन्हें नए प्रोजेक्ट्स को थोड़े समय के लिए टाल दिया है.

हालांकि, एनटीआर की प्लानिंग शुरू से ही यही थी कि वह वॉर 2 के बाद पहले प्रशांत नील की फिल्म करेंगे और उसके बाद देवरा 2 पर काम शुरू करेंगे. इस तरह से यह कोई नई बात नहीं है. ऐसे में यह साफ है कि इन दोनों फिल्मों की वजह से वाईआरएफ का प्रोजेक्ट किसी तरह की देरी का शिकार नहीं हुआ है.

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि प्रशांत नील की एनटीआ के साथ बनने वाली फिल्म का टेंटेटिव टाइटल फिलहाल ड्रैगन रखा गया है. जबकि, देवरा की बात करें तो यह फिल्म 2024 में रिलीज़ हुई थी, जिसमें एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर नजर आई थीं.

