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24 साल पुराना शादी का वो गाना, जिसे हॉलीवुड फिल्म में मिली जगह, गुलजार ने लिखे बोल, रानी ने किया डांस, एआर रहमान के संगीत ने बनाया यादगार

‘साथिया’ का 24 साल पुराना ये गाना आज भी शादी और विदाई के मौकों पर खूब पसंद किया जाता है. गुलजार के खूबसूरत बोल, एआर रहमान का संगीत और रानी मुखर्जी के डांस से सजे इस गीत की खास बात यह है कि इसे हॉलीवुड फिल्म ‘द एक्सीडेंटल हसबैंड’ में भी इस्तेमाल किया गया था.

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24 साल पुराना शादी का वो गाना, जिसे हॉलीवुड फिल्म में मिली जगह, गुलजार ने लिखे बोल, रानी ने किया डांस, एआर रहमान के संगीत ने बनाया यादगार
शादियों की शान है 24 साल पुराना रानी मुखर्जी का ये गाना

2002 में रिलीज हुई ‘साथिया' का गाना ‘छलका छलका रे कलसी का पानी' आज भी बॉलीवुड के यादगार शादी वाले गानों में गिना जाता है. रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया यह गीत शादी के बाद मायके से विदा होती बेटी की भावनाओं को बेहद खूबसूरती से सामने लाता है. गाने के बोल गुलजार ने लिखे और संगीत एआर रहमान ने तैयार किया था. इसे रिचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा ने मिलकर आवाज दी. खास बात यह है कि यह गाना बाद में हॉलीवुड फिल्म ‘The Accidental Husband' (2008) में भी इस्तेमाल हुआ, जहां इसके शुरुआती बोल सुनाई देते हैं. 

शादी और विदाई की रस्मों को गाने में पिरोया

‘छलका छलका रे' को सिर्फ एक डांस नंबर कहना इसके साथ नाइंसाफी होगी. गाने में एक बेटी के मायके से विदा होने की भावनाओं को लोकगीत के अंदाज में पेश किया गया है. इसकी पंक्तियों में मां, भाई, पिता और सखियों की आवाज के जरिए बेटी के जाने का दर्द दिखाई देता है. यही वजह है कि गाना शादी के जश्न के बीच भावुक कर देने वाला एहसास भी पैदा करता है. रानी मुखर्जी ने इसमें सुहानी के किरदार में डांस किया था. फिल्म की कहानी भी आदित्य और सुहानी के रिश्ते और शादी के बाद सामने आने वाली मुश्किलों के इर्द-गिर्द घूमती है. इसलिए गाने में शादी और विदाई का भाव फिल्म की कहानी से भी जुड़ता है. 

एआर रहमान और गुलजार की जोड़ी का कमाल

इस गाने की सबसे खास बात इसका म्यूजिक और लिरिक्स हैं. यश राज फिल्म्स के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, एआर रहमान इसके संगीतकार और गुलजार गीतकार थे. गाने को रिचा शर्मा, महालक्ष्मी, वैशाली और शोमा ने गाया था. ‘साथिया' का पूरा एल्बम भी काफी खास था. इसमें टाइटल ट्रैक के अलावा ‘ओ हमदम सुनियो रे', ‘चुपके से', ‘ऐ उड़ी उड़ी उड़ी', ‘मेरा यार मिला दे', ‘नैना मिलाइके' और ‘मंगल्या' जैसे गीत शामिल थे. यानी एक ही फिल्म के एल्बम में रोमांस, शादी, जुदाई और मस्ती- हर तरह का रंग सुनने को मिला. 

हॉलीवुड तक पहुंचा ‘छलका छलका रे'

इस गाने से जुड़ा सबसे दिलचस्प ट्रिविया इसका हॉलीवुड कनेक्शन है. 2008 की रोमांटिक कॉमेडी ‘द एक्सीडेंटल हस्बैंड', जिसमें उमा थुरमन, कॉलिन फर्थ और जेफरी डीन मॉर्गन नजर आए थे, में ‘छलका छलका रे' के शुरुआती हिस्से का इस्तेमाल किया गया था. फिल्म में भारतीय शादी से जुड़े दृश्य के दौरान इस गाने की झलक सुनाई देती है. 

‘साथिया' खुद 20 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन शाद अली ने किया था और इसमें विवेक ओबेरॉय और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे. शाहरुख खान और तब्बू ने भी फिल्म में खास भूमिकाएं निभाईं. फिल्म को समीक्षकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक इसने करीब 29.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

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यही वजह है कि ‘छलका छलका रे' सिर्फ 2000s का शादी का गीत नहीं रहा. गुलजार के भावुक बोल, एआर रहमान का संगीत, चार गायिकाओं की आवाज और रानी मुखर्जी का प्रदर्शन इसे ऐसा गीत बनाते हैं, जिसकी धुन आज भी शादी और विदाई के मौकों पर सुनाई देती है और हॉलीवुड तक पहुंचना इसकी लोकप्रियता की एक दिलचस्प कहानी है.

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