शादी की सालगिरह पर छलका सेलीना जेटली का दर्द, अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम जश्न मना रहे होते

तलाक की प्रोसेस से गुजर रही एक्ट्रेस सेलीना जेटली ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर कुछ तस्वीरों के साथ एक लंबी पोस्ट लिखी और अपने दिल का हाल बयां किया. एक्ट्रेस ने इस पोस्ट में कहा कि अगर सब कुछ सही और अच्छा होता तो ये दिन हमारे लिए एक जश्न का दिन होता और हम उस खुशी और लाइफ को सेलिब्रेट करते जो हमने बनाई होती. अपनी लंबी पोस्ट में सेलीना ने अपने बच्चों को भी याद किया और उनके लिए दुआ की. सेलीना ने अपनी पोस्ट में लिखा, रोशनी और अंधेरे की तस्वीरें... यह दिखाती हैं कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है. 18 सितंबर को हमारी हिंदू शादी की 16वीं सालगिरह थी और कल 23 ​​सितंबर को ऑस्ट्रिया में हमारी शादी के रजिस्ट्रेशन के 16 साल पूरे हो रहे हैं. मेरे पास जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं है. बस अपने दिल से हजारों बार माफी मांग रही हूं और अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही हूं.

उन्होंने आगे लिखा, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. आप उन्हें उन लोगों के नाम से पहचानना सीखते हैं जिन्होंने वे फीलिंग्स आपको दी हैं. मैं अभी भी सीख रही हूं कि कैसे पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी के पन्नों को दोबारा पढ़ूं, बिना यह सोचे कि काश मैं उन सभी पन्नों को जला देती.

उन्होंने कहा, अगर हमारी शादी खुशहाल होती तो ये दिन उस जिंदगी का जश्न मनाने के होते जो हमने साथ मिलकर बनाई थी. हमारे बच्चों को एक खुशहाल घर मिलता. उनके नन्हें दिमाग और कोमल दिलों को उस उथल-पुथल का सामना नहीं करना पड़ता जिससे वे आज गुजर रहे हैं. जब मैं अपनी शादी के बारे में सोचती हूं तो एक सच है जिसे मैं हमेशा याद रखती हूं: दर्द, सदमे और दुर्व्यवहार के बावजूद, मैंने अपने बच्चों के लिए परिवार को एक साथ रखने की पूरी कोशिश की.

एक्ट्रेस ने लिखा, कम से कम मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मैंने बिना लड़े हार नहीं मानी, मैं खुद की तरफ ईमानदार रही, मैंने अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी. और, आखिरकार, मुझे पता है कि मेरे साथ जैसा बर्ताव किया गया, वह कभी भी मेरी कीमत का पैमाना नहीं था. मुझमें ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसकी वजह से मैं उस दर्द की हकदार थी. मुझे यह समझने में बहुत समय लगा कि जो इंसान बार-बार आपको आंसुओं और लगातार दिल टूटने के दर्द के साथ भगवान से बात करने पर मजबूर करता है, वह आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए जगह पाने का हकदार नहीं है. आप अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे इंसान को नहीं दे सकते जो आपकी कद्र करने से इनकार करता हो.

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सेलीना ने आखिर में लिखा, आज मेरी दुआ मेरे बच्चों के लिए है, जो इन सबके बीच हैं. उनके मासूम दिलों की रक्षा हो. वे हर दूरी के बावजूद अपनी मां का प्यार महसूस कर सकें. उन्हें वह शांति, कोमलता और सुरक्षा मिले जिसके हर बच्चे हकदार होते हैं. मैं दुआ करती हूं कि उस इंसान में समझदारी और दया भाव आए जिसके साथ मैंने इतने साल बिताए कि हमारे बच्चों की भलाई सबसे ऊपर हो कि उनकी मासूम आत्माओं को और कोई चोट न पहुंचे. वे ऐसे बचपन के हकदार हैं जिससे उबरने में उन्हें अपनी पूरी जवानी न बितानी पड़े.