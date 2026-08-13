11 साल पुराना गाना, श्रेया-वैशाली की जादुई आवाज, भंसाली का म्यूजिक, मराठी रंग में रंगी दीपिका-प्रियंका की जोड़ी ने किया सुपरहिट

हिंदी सिनेमा के कुछ गानों की चमक रिलीज के सालों बाद भी बरकरार है. इनमें एक ऐसा गाना भी शामिल है, जिसने करीब 11 साल पहले अपनी धुन, रंग-बिरंगे अंदाज और बॉलीवुड की दो मशहूर एक्ट्रेसेज की जबरदस्त केमिस्ट्री से दर्शकों का ध्यान खींचा था. मराठी संस्कृति की झलक, पारंपरिक कपड़े और थिरकते कदमों ने इस गाने को बेहद खास बना दिया था. वहीं, दो फेमस गायिकाओं की दमदार आवाज ने इसमें ऐसी जान फूंक दी कि सुनते ही पैर थिरकने लगें. गाने की खास बात सिर्फ इसका डांस नहीं, बल्कि बड़े पर्दे पर नजर आईं दो एक्ट्रेसेज की शानदार जुगलबंदी भी थी. हम बात कर रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म के गाने पिंगा की.

दीपिका-प्रियंका के डांस ने लूटी महफिल

फिल्म बाजीराव मस्तानी का पिंगा आज भी काफी पसंद किया जाता है. गाने में दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मराठी पारंपरिक अंदाज में नजर आईं. दोनों के शानदार डांस और एक्सप्रेशंस ने गाने को यादगार बना दिया. गाने की सबसे बड़ी खासियत इसकी कोरियोग्राफी और दोनों एक्ट्रेसेज की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री थी. दीपिका और प्रियंका ने पारंपरिक मराठी वेशभूषा में जिस अंदाज में डांस किया, उसने पूरे गाने को एक अलग ही रंग दे दिया. मराठी लोक संस्कृति की झलक और भव्य सेट ने इसकी खूबसूरती को और बढ़ाया. पिंगा को श्रेया घोषाल और वैशाली म्हाडे ने अपनी आवाज दी थी. दोनों की आवाजों का मेल गाने को एनर्जी और मिठास देता है. इसके बोल सिद्धार्थ-गरिमा ने लिखे थे.

भंसाली के संगीत ने बढ़ाया गाने का जादू

पिंगा के संगीत में संजय लीला भंसाली की खास छाप साफ दिखाई देती है. लोक संगीत, पारंपरिक रंग और भव्यता को मिलाकर उन्होंने गाने को ऐसा रूप दिया, जो फिल्म की कहानी और माहौल के साथ पूरी तरह फिट बैठता है. बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म में रणवीर ने बाजीराव, प्रियंका ने काशीबाई और दीपिका ने मस्तानी का किरदार निभाया था.

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डोला रे के बाद फिर बनी ऐसी जोड़ी

पिंगा को देखते ही कई लोगों को भंसाली की फिल्म देवदास का डोला रे डोला याद आया था, जिसमें माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय बच्चन साथ डांस करती नजर आई थीं. हालांकि पिंगा की अपनी अलग पहचान बनी. दीपिका और प्रियंका की जोड़ी, मराठी रंग, दमदार डांस और श्रेया-वैशाली की आवाज ने इसे 2010 के दशक के यादगार बॉलीवुड डांस गानों में शामिल कर दिया.

11 साल बाद भी क्यों नहीं उतरा इसका रंग

कुछ गाने पुराने होकर भी पुराने नहीं लगते और पिंगा भी उन्हीं में से एक है. आज भी इसके डांस स्टेप, दीपिका-प्रियंका की जोड़ी और श्रेया-वैशाली की आवाज याद आते ही पूरा गाना आंखों के सामने आ जाता है. मराठी रंग में सजा इसका लुक, भंसाली का म्यूजिक और दोनों स्टार्स की जबरदस्त एनर्जी ने इसे ऐसा बना दिया कि 11 साल बाद भी इसकी चमक कम नहीं हुई. यही वजह है कि बॉलीवुड के यादगार डांस गानों की बात हो तो पिंगा का नाम आज भी आसानी से याद आ जाता है.