तीसरे हफ्ते में भी कायम है ‘दुल्हनिया ले आएगी’ का जादू, खुशाली कुमार की परफॉर्मेंस ने जीता दर्शकों का दिल

‘दुल्हनिया ले आएगी' तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में अपनी पकड़ बनाए हुए है और दर्शकों से मिल रहे अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म को लगातार सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. फिल्म की हल्की-फुल्की कहानी और भावनात्मक जुड़ाव को परिवारों और युवाओं, दोनों ने पसंद किया है. खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के बावजूद फिल्म सिनेमाघरों में लगातार बनी हुई है और दर्शक इसकी सरल एवं पारिवारिक कहानी को पसंद कर रहे हैं.

दर्शकों की प्रतिक्रिया के केंद्र में फिल्म की लीड एक्ट्रेस खुशाली कुमार हैं, जिनका किरदार फिल्म के सबसे पसंद किए जाने वाले किरदारों में शामिल हो गया है. किरदार में गर्मजोशी और भावनात्मक गहराई लाते हुए खुशाली ने इसे बेहद सहज और दिल से जुड़ा हुआ बनाया है. उनके किरदार की भावनात्मक यात्रा ने दर्शकों के साथ खास जुड़ाव बनाया है. वहीं, महेश मांजरेकर के साथ उनकी पिता-बेटी की बॉन्डिंग को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया है. दोनों के बीच की सहज केमिस्ट्री और गर्मजोशी को सराहा गया है.

खुशाली के अभिनय को लेकर दर्शकों की प्रतिक्रिया खास तौर पर उत्साहजनक रही है. दर्शकों ने उनके किरदार की भावनात्मक बारीकियों से खुद को जोड़ पाया है. फिल्म के हल्के-फुल्के पलों से लेकर भावुक दृश्यों तक, खुशाली की परफॉर्मेंस ने फिल्म के इमोशनल अपील को और मजबूत किया है. टियर-2 और टियर-3 शहरों से मिल रही सराहना इस बात को भी दर्शाती है कि उनका किरदार दर्शकों के लिए कितना रिलेटेबल रहा है और उनकी परफॉर्मेंस ने किस तरह का जुड़ाव बनाया है.

‘दुल्हनिया ले आएगी' के तीसरे हफ्ते में भी सिनेमाघरों में बने रहने के साथ टियर-2 और टियर-3 शहरों में फिल्म की मौजूदगी कायम है और एग्जिबिटर्स लगातार इसके शो बनाए हुए हैं. फिल्म की अब तक की स्थिर थिएट्रिकल जर्नी को दर्शकों से मिल रही सराहना और प्यार का फायदा मिला है. हल्के-फुल्के ट्रीटमेंट, पारिवारिक भावनाओं और रिलेटेबल किरदारों के साथ फिल्म लगातार दर्शकों को आकर्षित कर रही है. वहीं, खुशाली कुमार की परफॉर्मेंस उन पहलुओं में से एक बनी हुई है, जिसे दर्शक फिल्म देखने के बाद अपने साथ लेकर जा रहे हैं.