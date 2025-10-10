इन एक्ट्रेसेस ने शादी के बाद पहली बार रखा करवा चौथ, लिस्ट में शामिल है इस टॉप सिंगर की पत्नी का भी नाम

आज पूरे उत्तर भारत में करवा चौथ के त्योहार की तैयारी चल रही है. भारतीय संस्कृति में करवा चौथ के व्रत की बड़ी मान्यता हैं और भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. देश के उत्तरी राज्यों में इसका ज्यादा चलन है. पत्नियां अपने पतियों के लिए सुबह से निर्जल उपवास कर रही हैं और रात को चांद निकलने के बाद ही अपना व्रत खोलेंगी. करवा चौथ के व्रत का क्रेज बॉलीवुड में भी बहुत है और एक्ट्रेस अपने स्टार हसबैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रख इस खास दिन की तस्वीरें अपने फैंस संग शेयर करती हैं. मौजूदा साल में शादी रचाने वाली कई एक्ट्रेस अपना पहला करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं . अगर आप इस करवा चौथ अपना लुक अलग चाहती हैं तो आप इन एक्ट्रेस को लुक को फॉलो कर सकती हैं.



नई पुरानी तकरीबन सभी शादीशुदा एक्ट्रेस व्रत रखती हैं. इसमें टीवी और बॉलीवुड की कई एक्ट्रेस के इन एथनिक लुक को फॉलो कर सकती हैं.



शादी के बाद पहला करवा चौथ

कई एक्ट्रेस हैं, जो शादी के बाद अपना पहला करवा चौथ मनाने जा रही हैं. इसमें बालिका वधु की अविका गौर, एक्ट्रेस प्राजक्ता कोली, एक्टर प्रतीक बब्बर की पत्नी प्रिया बनर्जी, सिंगर दर्शन रावल की पत्नी घरल सुरेलिया, सिंगर अरमान मलिक की पत्नी आशना श्रॉफ, आदर जैन की पत्नी अलेखा आडवाणी का नाम शामिल हैं.



ऐसे में उपवासी पत्नियों को जान लेना चाहिए करवा चौथ की पूजा और मुहूर्त का समय क्या है, किन-किन राज्यों में कितने बजे चांद आसमान में दस्तक देगा, चलिए विस्तार से बताते हैं.



करवा चौथ की पूजा मुहूर्त

आज 10 अक्टूबर को करवा चौथ की तैयारियां जोरों पर हैं. ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ के पूजा मुहूर्त का क्या समय है. करवा चौथ की पूजा का समय आज शाम 5.57 बजे से 7.11 बजे तक रहेगा.



कितने बजे खोल सकती हैं व्रत?

करवा चौथ के व्रत का समय सुबह 6.19 बजे से शुरू होकर रात 8.13 बजे तक रहेगा. इसके बाद महिलाएं दिन और शाम की पूजा करने के बाद शाम 8.13 तक अपना व्रत खोल सकती हैं, क्योंकि आज रात चांद निकलने का समय 8.13 बजे का है.



किस राज्य में कितने बजे निकलेगा चांद ?

इस बार सबसे पहले चांद कोलकाता में शाम 7.42 बजे निकलेगा. बाकी राज्यों की बात करें राजधानी दिल्ली में 8.13 बजे, मुंबई में 8.55 बजे, चेन्नई में 8.38 बजे, देहरादून में 8.05 बजे, चंडीगढ़ में 8.09 बजे, जयपुर में 8.25 बजे, पटना में 7.48 बजे, जम्मू में 8.11 बजे, गांधीनगर में 8.46 बजे, अहमदाबाद में 8.47 बजे, शिमला में 8.06 बजे, गोरखपुर में 7.52 बजे, प्रपागराज में 8.14 बजे, हरिद्वार में 8.05 बजे, गुरुग्राम में 8.14 बजे, इंदौर में 8.34 बजे, भुवनेश्वर में 7.58 बजे और रायपुर में 8.01 बजे चांद निकलेगा.