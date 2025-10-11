सोनाक्षी सिन्हा से लेकर सोनम कपूर तक, फोटोज में देखें ऐसा था एक्ट्रेसेस का करवा चौथ सेलिब्रेशन

बॉलीवुड सेलेब्स हर त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं. सोशल मीडिया पर उनके सेलिब्रेशन की वीडियो भी खूब वायरल होती रहती हैं. 10 अक्टूबर को करवाचौथ का त्योहार मनाया गया. जिसे बॉलीवुड सेलेब्स ने बहुत ही धूमधाम से मनाया है. अपने सेलिब्रेशन की झलक एक्ट्रेसेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. रकुल प्रीत से लेकर सोनाक्षी सिन्हा, शिल्पा शेट्टी सभी ने अपने इस दिन को बहुत ही खास बनाया है. ट्रेडिशनल अवतार में एक्ट्रेसेस बला की खूबसूरत लगीं. आइए आपको बॉलीवुड की इन हसीनाओं के करवाचौथ के लुक और फोटोज के बारे में बताते हैं.



सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पति जहीर इकबाल के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था. उन्होंने सेलिब्रेशन की फोटो जहीर के साथ शेयर की है. जिसमें वो रेड कलर का सूट पहने नजर आ रही हैं. उन्होंने पूरा सोलह श्रृंगार किया हुआ है. सिंदूर, बिंदी और चूड़ी से अपना लुक कंप्लीट किया है.

मौनी रॉय

रणदीप हुड्डा की पत्नी ने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था. लिन रेड कलर की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थीं. उनके लुक की खूब तारीफ हो रही है.



रकुल प्रीत सिंह

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर बार अनिल कपूर के घर करवाचौथ मनाती हैं. पूजा करने के बाद वो अपने घर जाकर राज के साथ चांद देखती हैं. उन्होंने पूजा और राज के साथ फोटोज शेयर की हैं.

काजल अग्रवाल

एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी करवा चौथ सेलिब्रेशन की झलक फैंस को दिखाई, जिसमें एक्ट्रेस के बेबी बंप की झलक देखने को मिल रही है. बता दें कि एक्ट्रेस ने अभी तक प्रेग्नेंसी का ऐलान नहीं किया है.