The Vvaan Box Office Day 7: सातवें दिन औंधे मुंह गिरी सिद्धार्थ-तमन्ना की फिल्म, जानें कमाए कितने करोड़

The Vvaan Box Office Collection Day 7: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर फैंटेसी थ्रिलर फिल्म ‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता पूरा कर लिया है. लोककथा और रोमांच से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म ने अपनी रिलीज के सातवें दिन अनुमानित तौर पर 2.91 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही भारत में फिल्म की कुल नेट कमाई 52.01 करोड़ रुपये हो गई है. वहीं, फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 61.85 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

सातवें दिन फिल्म की कमाई में आई गिरावट

‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' ने सातवें दिन 2.91 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. हालांकि, वीकडेज में फिल्म की कमाई में धीरे-धीरे गिरावट देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद फिल्म पहले हफ्ते में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने में सफल रही. गुरुवार को फिल्म देशभर में 5,619 शोज में दिखाई गई. हिंदी 2डी शोज में फिल्म की सुबह की ऑक्यूपेंसी 8.08 प्रतिशत रही, जबकि दिनभर की कुल ऑक्यूपेंसी करीब 13.62 प्रतिशत दर्ज की गई.

पहले हफ्ते में ऐसा रहा फिल्म का कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन यानी शुक्रवार को 8 करोड़ रुपये कमाए थे. शनिवार को इसकी कमाई बढ़कर 11.25 करोड़ रुपये हो गई. रविवार को फिल्म ने सबसे ज्यादा 14.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इसके बाद सोमवार को फिल्म ने 5.25 करोड़ रुपये, मंगलवार को 6 करोड़ रुपये और बुधवार को 4.25 करोड़ रुपये कमाए. सातवें दिन 2.91 करोड़ रुपये जोड़ने के बाद फिल्म का पहले हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 52.01 करोड़ रुपये हो गया है.

दूसरे वीकेंड से उम्मीदें बढ़ीं

पहले हफ्ते में फिल्म के प्रदर्शन को देखते हुए अब मेकर्स को दूसरे वीकेंड से काफी उम्मीदें हैं. फिल्म की कहानी लोककथाओं, फैंटेसी और रोमांच पर आधारित है, जिसे दर्शकों का समर्थन मिल रहा है. सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की जोड़ी भी दर्शकों को पसंद आ रही है. अगर दूसरे वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल आता है, तो यह जल्द ही अपने कलेक्शन में एक और बड़ा आंकड़ा जोड़ सकती है. फिलहाल फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बना हुआ है.

‘द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' का डे-वाइज कलेक्शन

* पहला दिन, शुक्रवार: 8.00 करोड़ रुपये

* दूसरा दिन, शनिवार: 11.25 करोड़ रुपये

* तीसरा दिन, रविवार: 14.35 करोड़ रुपये

* चौथा दिन, सोमवार: 5.25 करोड़ रुपये

* पांचवां दिन, मंगलवार: 6.00 करोड़ रुपये

* छठा दिन, बुधवार: 4.25 करोड़ रुपये

* सातवां दिन, गुरुवार: 2.91 करोड़ रुपये

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