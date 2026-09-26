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The Paradise Box Office Collection Day 2: धमाकेदार ओपनिंग के बाद धड़ाम से गिरी द पैराडाइज, दूसरे दिन की सिर्फ इतनी कमाई

The Paradise Box Office Collection Day 2: नानी और कयादु लोहार की फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और रिलीज के बाद से ही लोगों का ध्यान खींच रही है.

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The Paradise Box Office Collection Day 2: धमाकेदार ओपनिंग के बाद धड़ाम से गिरी द पैराडाइज, दूसरे दिन की सिर्फ इतनी कमाई
धमाकेदार ओपनिंग के बाद धड़ाम से गिरी द पैराडाइज
नई दिल्ली:

नानी और कयादु लोहार की फिल्म 'द पैराडाइज' ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त शुरुआत की है. श्रीकांत ओडेला के निर्देशन में बनी यह एक्शन थ्रिलर फिल्म 24 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और रिलीज के बाद से ही लोगों का ध्यान खींच रही है. इस तेलुगु पीरियड एक्शन थ्रिलर फिल्म ने पहले दिन अच्छी ओपनिंग की, लेकिन शुक्रवार को इसकी रफ्तार में साफ बदलाव देखा गया. इसके बावजूद, इसके कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने इसे एक बड़े माइलस्टोन के करीब पहुंचा दिया है. आइए देखते हैं कि 'द पैराडाइज' ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की है.

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'द पैराडाइज' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे- 2 
Sacnilk के अनुसार, 'द पैराडाइज' ने दूसरे दिन के अंत तक भारत में 14.90 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है. इससे भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 72.50 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 61.15 करोड़ रुपये हो गया है.'द पैराडाइज', तेलुगु (2D) ने दूसरे दिन कुल मिलाकर 38.23% ऑक्यूपेंसी दर्ज की. ऑक्यूपेंसी सुबह 24.62%, दोपहर में 38.62%, शाम को 42.62% और रात में 47.08% रही. फिल्म ने पहले दिन भारत में 34.65 करोड़ रुपये (नेट) के साथ शुरुआत की और ओपनिंग डे पर इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन 54.90 करोड़ रुपये रहा. अब पहला वीकेंड चल रहा है, ऐसे में शनिवार और रविवार का कलेक्शन फिल्म के लिए अहम होगा क्योंकि यह सिनेमाघरों में चल रही है.

'द पैराडाइज' वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
Sacnilk की ट्रैकिंग से पता चलता है कि फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर में 76.90 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया था, जिसमें भारत से 54.90 करोड़ रुपये और विदेशी बाजारों से 22 करोड़ रुपये शामिल थे.  

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'द पैराडाइज' के बारे में 
'द पैराडाइज' में नानी, कयादु लोहार और राघव जुयाल लीड रोल में हैं. कास्ट में मोहन बाबू, सोनाली कुलकर्णी, ईश्वरी राव और संपूर्णेश बाबू भी शामिल हैं.  श्रीकांत ओडेला ने फिल्म का निर्देशन और लेखन किया है, जबकि अनिरुद्ध रविचंदर ने संगीत दिया है.कहानी हैदराबाद के पैराडाइज इलाके पर आधारित है और जदल तथा सवारी समुदाय के इर्द-गिर्द घूमती है. यह इलाका ताकतवर मलिक परिवार के नियंत्रण में है, जबकि समुदाय अपनी पहचान और मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा है. जदल खुद को उस प्रभावशाली परिवार के साथ संघर्ष में फंसा हुआ पाता है.फिल्म में एक्शन और ड्रामा के साथ-साथ पहचान, सामाजिक भेदभाव और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष जैसे विषय भी शामिल हैं.  

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