दर्शन थुगुदीपा की आने वाली कन्नड़ फिल्म 'द डेविल' आज 11 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हो गई है और यह पहले से ही सुर्खियों में है.

The Devil Movie Review: मसाला फिल्म है दर्शन की डेविल, लोगों ने कहा पैसा वसूल
मसाला फिल्म है दर्शन की डेविल
The Devil Movie Review: दर्शन थुगुदीपा की आने वाली कन्नड़ फिल्म 'द डेविल' आज 11 दिसंबर को थिएटर में रिलीज़ हो गई है और यह पहले से ही सुर्खियों में है. रिपोर्ट्स से पता चला है कि एक्टर अभी रेणुकास्वामी मर्डर केस के सिलसिले में बल्लारी सेंट्रल जेल में बंद हैं. यह दर्शन और फिल्म दोनों के लिए एक अहम पल है. जैसा कि उम्मीद थी फैंस पहले दिन, पहले शो की स्क्रीनिंग के लिए बड़ी संख्या में आए. गुरुवार सुबह के प्रीव्यू के शुरुआती रिव्यू मिले-जुले थे, कई लोगों ने दर्शन की परफॉर्मेंस की तारीफ की, तो कुछ ने फिल्म की लंबाई और ओवरऑल एग्जीक्यूशन से निराशा जताई.

'द डेविल' का ट्विटर रिव्यू

एक यूज़र ने लिखा, "#TheDevil इंटरवल. ठीक-ठाक फर्स्ट हाफ. कुछ ट्विस्ट दिलचस्प हैं. चैलेंजिंग स्टार दर्शन की परफॉर्मेंस अच्छी है." एक और फैन ने 5 स्टार दिए और लिखा, "अल्टीमेट मूवी 5/5.  मूवी शुरू होती है तो हर कोई कृष्ण की तारीफ करेगा फिर दूसरा हाफ  #द डेविल."कई दर्शकों को लगा कि फिल्म एवरेज से कम थी और वहीं पुरानी पॉलिटिकल ड्रामा स्टोरीलाइन को फॉलो करती है.

  other X user ने फिल्म के पहले हाफ की तारीफ की, जिसमें कैरेक्टर का धीमा इंट्रोडक्शन था.
@dasadarshan अब तक कमाल कर रहे हैं.
  

एक यूज़र ने फिल्म में ह्यूमर के गैर-ज़रूरी इस्तेमाल की ओर इशारा किया और 2.5 स्टार दिए. हालांकि, उन्होंने दर्शन की एक्टिंग की तारीफ़ की.

एक और यूजर ने पहले हाफ़ को “ठीक-ठाक” कहा. यह देखते हुए कि कुछ ट्विस्ट ने एंगेजमेंट बनाए रखने में मदद की. उन्होंने दर्शन के परफॉर्मेंस को भी  प्रभावशाली बताया."शब्दों की ज़रूरत नहीं है, विज़ुअल ही जवाब है! DBOSS का यही मतलब है. हर फ्रेम आग है.
 

एक यूज़र ने यह भी लिखा, "एक ठीक-ठाक फर्स्ट हाफ, जिसमें एक अच्छा डबल-एक्शन सेटअप और एक अच्छा हीरो एंट्री सॉन्ग है, हालांकि कुछ डल सीन और ऑफ-सिंक BGM ने इसे धीमा कर दिया है.  

प्रकाश वीर द्वारा डायरेक्टेड, द डेविल में दर्शन के अलावा रचना राय, तुलसी, अच्युत कुमार, महेश मांजरेकर, शोभराज और गिल्ली नाटा हैं.
 

