एक्टर के जेल से आने के बाद रिलीज हुई साउथ की ये फिल्म, धुरंधर के शोर में पहले ही दिन वसूली बजट की आधी कमाई

रणवीर सिंह की धुरंधर का शोर इन दिनों हर तरफ देखने को मिल रहा है. लेकिन बात जब नए हफ्ते की हो तो सिनेमाघरों में कुछ नई फिल्मों ने दस्तक दी है. लेकिन जिस फिल्म के बारे में हम बताने जा रहे हैं वह ऐसे एक्टर की है, जो हाल ही में जेल से बाहर आया था. दरअसल, हम बात कर रहे हैं कन्नड़ एक्शन फिल्म द डेविल की, जो 11 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को प्रकाश ने डायरेक्ट किया है. जबकि एक्टर दर्शन डबल रोल में नजर आ रहे हैं.

द डेविल मूवी की पहले दिन कमाई

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, 10 करोड़ का नेट कलेक्शन भारत में फिल्म ने किया है. जबकि ग्रॉस कलेक्शन 12 करोड़ हुआ है. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन भी 12 करोड़ पहुंच गया है. हालांकि फिल्म का बजट 20 करोड़ का बताया जा रहा है, जिसे लगता है फिल्म पहले वीकेंड पर वसूल लेगी.

द डेविल को लेकर रही कॉन्ट्रोवर्सी

फिल्म की बात करें तो एक्टर दर्शन विलेन की भूमिका निभाते हुए भी नजर आ रहे हैं. हालांकि शुरूआत से यह फिल्म कॉन्ट्रोवर्सी में रही. दरअसल, फिल्म को 2 नवंबर 2023 में अनाउंस किया गया था. जबकि 22 मार्च 2024 में बेंगलुरू में फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी. लेकिन मिड 2024 में फिल्म मुश्किलों में फंसी जब दर्शन को रेनुकास्वामी मर्डर के कनेक्शन में गिरफ्तार किया गया. इसके बाद फरवरी 2025 में फिल्म की शूटिंग फिर शुरू हुई।

कास्ट की बात करें तो दर्शन के अलावा एक्ट्रेस रचना राय, महेश मांजरेकर, अच्युत कुमार, शर्मिला मांद्रे, रोजर नारायण, शोभराज, श्रीनिवास प्रभु और तुलसी शिवामणि अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म ने एडवांस बुकिंग से पहले हि 34 मिलियन की कमाई कर ली थी.

