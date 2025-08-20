विज्ञापन

The Ba***ds Of Bollywood Preview: रिलीज हुआ शाहरुख खान के बेटे की वेब सीरीज का ट्रेलर, दिल जीत ले गए बॉबी देओल

The Ba***ds Of Bollywood Preview: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज The Ba***ds Of Bollywood का प्रीव्यू वीडियो रिलीज हो गया है.

नई दिल्ली:

The Ba***ds Of Bollywood Preview: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डेब्यू वेब सीरीज The Ba***ds Of Bollywood का प्रीव्यू वीडियो रिलीज हो गया है. उनकी यह सीरीज लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है. The Ba***ds Of Bollywood में बॉलीवुड के कई सितारे नजर आने वाले हैं. इस वेब सीरीज के प्रीव्यू वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि The Ba***ds Of Bollywood में रोमांस के साथ-साथ एक्शन और सस्पेंस भी देखने को मिलेगा. इस प्रीव्यू वीडियो की शुरुआत लक्ष्य से होती है. 

लक्ष्य फिल्म के अंदर हीरो का रोल कर रहे हैं. फिल्म के प्रीव्यू वीडियो को देखकर कहा जा सकता है कि इसमें बॉलीवुड इंडस्ट्री के पर्दे के पीछे की कहानी को दिखाया जाएगा. जिसके अंदर सलमान खान, करण जौहर और रणबीर सिंह जैसे बड़े सितारे भी कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं. The Ba***ds Of Bollywood के प्रीव्यू वीडियो देखकर साफ कहा जा सकता है कि शाहरुख खान के बेटे की इस वेब सीरीज में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने उनका साथ दिया है. The Ba***ds Of Bollywood के प्रीव्यू वीडियो इसकी रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई हैं. हालांकि यह वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

