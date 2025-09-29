विज्ञापन

Thamma Starcast Fees: आयुष्मान खुराना या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कौन बड़ा किस पर भारी, जानें किसने ली कितनी फीस

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की हॉरर कॉमेडी ‘थामा’ का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है. फिल्म की स्टार कास्ट न सिर्फ कहानी बल्कि अपनी मोटी फीस को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही है.

फीस में पीछे रश्मिका-नवाज, इस एक्टर ने मारी बाजी
नई दिल्ली:

आयुष्मान खुराना की आने वाली फिल्म ‘थामा' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है और दर्शक इसे खूब पसंद कर रहे हैं. ये फिल्म हॉरर कॉमेडी जॉनर में बनाई गई है और इसमें आयुष्मान के साथ रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल जैसे बड़े नाम नजर आएंगे. साथ ही नोरा फतेही और मलाइका अरोड़ा अपने डांस नंबर से तड़का लगाने वाली हैं. फिल्म को लेकर हर तरफ चर्चा है और अब फैन्स के बीच ये जानने की भी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि इस मूवी के लिए स्टारकास्ट को कितनी फीस दी गई है. स्टार कास्ट का नाम जानकर लगता है कि सीनियर मोस्ट परेश रावल को सबसे ज्यादा फीस मिली होगी. या, फिर नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना इस मामले में आगे होंगी. लेकिन सबसे ज्यादा फीस लेने वाला कोई और है. चलिए जानते हैं किसी कितनी फीस मिली है.

परेश रावल
बॉलीवुड के सीनियर एक्टर परेश रावल ‘थामा' में अहम रोल में दिखेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें इस रोल के लिए करीब 2 करोड़ रुपये फीस मिली है.

नोरा फतेही
नोरा फतेही फिल्म में एक आइटम नंबर करती नजर आएंगी. बताया जा रहा है कि इस गाने के लिए मेकर्स ने उन्हें लगभग 1 करोड़ रुपये दिए हैं.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुनते ही फैन्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है. वे इस फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे. खबरों की मानें तो उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए 3 से 4 करोड़ रुपये मिले हैं.

मलाइका अरोड़ा
मलाइका अरोड़ा भी फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर करने वाली हैं. इस गाने के लिए उन्हें करीब 2 करोड़ रुपये फीस मिली है.

रश्मिका मंदाना
साउथ से बॉलीवुड तक अपनी पहचान बना चुकीं रश्मिका मंदाना इस फिल्म की लीड हीरोइन हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी फीस सबसे ज्यादा है. उन्हें ‘थामा' के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये दिए गए हैं.

आयुष्मान खुराना
फिल्म के हीरो और ऑडियंस की सबसे बड़ी उम्मीद, आयुष्मान खुराना, इस मूवी के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये की मोटी फीस ले रहे हैं. यानी फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस लेने वाला सितारा कोई और नहीं आयुष्मान खुराना ही हैं.

