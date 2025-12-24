ओटीटी की धुरंधर बनी रश्मिका मंदाना, धड़ल्ले से देखी जा रही उनकी ये दो फिल्में, टॉप-5 में शामिल है नाम

OTT प्लेटफॉर्म्स पर हालिया व्यूवरशिप रिपोर्ट में कई फिल्में दर्शकों का दिल जीत रही हैं. दिसंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक कुछ चुनिंदा फिल्मों ने व्यूज के मामले में बाजी मारी है. इनमें से एक फिल्म ने रिलीज होते ही नंबर 1 का ताज अपने नाम कर लिया. हम आपके लिए लेकर आए हैं एक लिस्ट जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौनसी फिल्म सबसे ज्यादा देखी जा रही है तो अगर आपने नहीं देखी है तो तुरंत देख डालिए.

नंबर 1: थामा

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की जोड़ी वाली यह हॉरर-कॉमेडी फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आई है. थिएटर्स में मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद OTT पर भी इसने तहलका मचा दिया. महज एक हफ्ते में 31 लाख से ज्यादा बार देखी गई यह फिल्म वर्तमान में व्यूवरशिप लिस्ट में टॉप पर काबिज है.

नंबर 2: द गर्लफ्रेंड

रश्मिका मंदाना की यह इमोशनल ड्रामा नेटफ्लिक्स पर लगातार तीन हफ्तों से ज्यादा समय से ट्रेंड कर रही है. कहानी भूमा नाम की एक लड़की के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलने की जद्दोजहद करती है. यह फिल्म व्यूज के मामले में दूसरे नंबर पर बनी हुई है.

नंबर 3: कांथा

दुलकर सलमान स्टारर यह अनोखी कहानी नेटफ्लिक्स पर काफी पसंद की जा रही है. फिल्म में एक्टर महादेवन और डायरेक्टर अप्पा के बीच की कड़वी दुश्मनी दिखाई गई है, जिसकी वजह से हीरोइन की जान चली जाती है. पिछले एक हफ्ते में 15 लाख से ज्यादा व्यूज के साथ यह तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है.

नंबर 4: मिशन इम्पॉसिबल

टॉम क्रूज की स्पाई थ्रिलर सीरीज की यह फिल्म हर पार्ट की तरह OTT पर भी धूम मचा रही है. एक हफ्ते में 13 लाख से ज्यादा बार देखी गई यह एक्शन से भरपूर फिल्म व्यूवरशिप में चौथे नंबर पर है.

नंबर 5: रात अकेली है

नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मर्डर मिस्ट्री बेस्ड फिल्म नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई है. कुछ ही दिनों में 12 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल करके यह लिस्ट में पांचवें नंबर पर पहुंच गई. कहानी और परफॉर्मेंस ने दर्शकों को खूब लुभाया है.