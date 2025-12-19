26 फ्लॉप देने वाले डायरेक्टर ने किया 'धुरंधर' का रिव्यू, परेश रावल बोले- हे रामू...धन्यवाद

बॉलीवुड की दुनिया में इन दिनों आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' की चर्चा जोरों पर है. यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही है, बल्कि दिग्गज फिल्ममेकर्स की तारीफ भी बटोर रही है. मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा (आरजीवी) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म की जमकर सराहना की है, जिसके जवाब में अभिनेता परेश रावल ने उन्हें धन्यवाद दिया. इस ट्वीट एक्सचेंज ने इंडस्ट्री में नई बहस छेड़ दी है.

आरजीवी, जो 'सत्या', 'भूत', 'रंगीला', 'सरकार' और 'कंपनी' जैसी आइकॉनिक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इन दिनों फिल्म रिव्यू करने में भी सक्रिय हैं. उनके रिव्यू अक्सर विवादास्पद और सीधे-सादे होते हैं. शुक्रवार को एक्स पर राम गोपाल वर्मा ने धुरंधर फिल्म का रिव्यू किया था. जिसके बाद परेश रावल ने राम गोपाल वर्मा के लिए एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी, 'हे रामू, हमारे तथाकथित क्रिटिक्स को फिल्म रिव्यू कैसे करना है, यह सिखाने के लिए धन्यवाद.'

Sirrrr every once in a while the industry needs a shot in the arm and @AdityaDharFilms STABBED IT https://t.co/4drkK0e1HT — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 19, 2025

राम गोपाल वर्मा ने इसका जवाब देते हुए लिखा, 'सर, कभी-कभी फिल्म इंडस्ट्री को एक नई ऊर्जा की जरूरत होती है और आदित्य धर ने बिल्कुल सही काम किया है.' 'धुरंधर' एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, जिसमें राजनीति, बदला और सामाजिक मुद्दों को छुआ गया है. 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आए.

धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म 700 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है जबकि इसका बजट 250 करोड़ रुपये है. कांतारा चैप्टर 1 अभी तक साल 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. अगर धुरंधर इस तरह बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी का परचम लहराती रही तो यह जल्द ही टॉप पर काबिज हो सकती है.