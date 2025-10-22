Thamma Box Office Collection Day 2: 40 करोड़ के करीब पहुंची थामा, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

Thamma Box Office Collection Day 2: आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह दिवाली के मौके पर आई हॉरर-कॉमेडी ने दर्शकों को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों ने इसे मजेदार और मनोरंजक बताया, लेकिन कई ने कहा कि यह हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पिछली फिल्मों जितनी कमाल की नहीं है. पहले दिन ही 'थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर 25.11 करोड़ रुपये कमा लिए. अब चलिए देखते हैं इस रोमांटिक कॉमेडी की अब तक की कमाई पर नजर.

'थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यह पांचवीं कड़ी है. आयुष्मान और रश्मिका मुख्य भूमिकाओं में हैं. सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, दूसरे दिन यानी 22 अक्टूबर तक भारत में 'थामा' ने 12.50 करोड़ रुपये और जोड़े. यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है, बल्कि लगातार अपडेट हो रहा है. इस तरह' थामा' की भारत में कुल कमाई अब 37.61 करोड़ रुपये पहुंच गई है. दिवाली की छुट्टियों के कारण उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह और बढ़ेगी.

'थामा' का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदारों में नजर आए हैं. वरुण धवन ने 'भेड़िया' के किरदार में स्पेशल अपीयरेंस दिया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आया. फिल्म वैम्पायर की भारतीय कथाओं पर बनी है, जहां आयुष्मान का किरदार अचानक वैम्पायर बन जाता है और रश्मिका के साथ उसकी लव स्टोरी में ट्विस्ट आ जाते हैं. हास्य, रोमांस और सस्पेंस का यह मिश्रण दर्शकों को बांधे रखता है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. अब देखने वाली बात यह है कि 'थामा' अपने पहले वीकेंड पर कितनी कमाई करती है.