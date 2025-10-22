दो साल से बॉलीवुड से दूर है ये एक्ट्रेस, चलाती है मुंबई में महंगा रेस्टोरेंट, एक दिन में कमाती है 3 करोड़ रुपये

बॉलीवुड के कलाकार फिल्मों के साथ-साथ अपने बिजनेस को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. कई कलाकार हैं जिनके बिजनेस काफी बड़े-बड़े हैं. उनमें से एक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी हैं. शिल्पा शेट्टी अपनी पति राज कुंद्रा के साथ मिलकर मुंबई में बास्टियन नाम की रेस्टोरेंट चैन चलाती हैं. इस चैन को मुंबई में तीन रेस्टोरेंट हैं, जिसमें से एक रेस्टोरेंट एक रात में 2 से 3 करोड़ रुपये की कमाई करता है. इस बात का खुलासा लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे ने किया है.

शोभा डे ने हाल ही में यूट्यूब पॉडकास्ट 'इनसाइड आउट विद बरखा दत्त' में शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट को लेकर बात की. शोभा ने बताया कि शिल्पा का दादर स्थित आउटलेट 'बास्टियन एट द टॉप' हर रात 2 से 3 करोड़ रुपये की कमाई करता है. उन्होंने कहा, "मुंबई में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो रात में 2-3 करोड़ का टर्नओवर करता है. बिजी दिनों में 2 करोड़ और वीकेंड पर 3 करोड़ या इससे ज्यादा."

बरखा दत्त के सवाल पर शोभा ने नाम बताया, "यह बास्टियन है. नया 'बास्टियन एट द टॉप'. यह 21,000 वर्ग फुट का है, जो किसी सपने जैसा लगता है. अंदर घुसते ही लगता है, 'मैं कहां हूं?' यहां शहर का 360 डिग्री नजारा मिलता है." शोभा ने खुद इस जगह का दौरा किया था, ताकि आंकड़ों की सच्चाई जांच सकें. कोहिनूर स्क्वायर के 48वें माले पर बसे इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन 2023 में हुआ था. यहां शहर का शानदार पैनोरमिक व्यू, रूफटॉप पूल और शाही इंटीरियर हैं. बास्टियन एट द टॉप मुंबई का सबसे पॉपुलर फाइन-डाइनिंग स्पॉट बन चुका है.

शोभा ने और बताया कि यहां रात में करीब 1,400 मेहमान आते हैं, जो दो सिटिंग्स में बंटे होते हैं. "हर सिटिंग में 700 लोग. दादर की सड़क पर ही वेटिंग लिस्ट लगी रहती है. लोग लैंबोर्गिनी और एस्टन मार्टिन जैसी महंगी कारों से आते हैं. ये कौन लोग हैं, पता ही नहीं." अपनी विजिट के बारे में उन्होंने कहा, "700 डाइनर्स में एक भी चेहरा पहचाना नहीं. सब जवान थे, बेस्ट टकीला की बोतलें ऑर्डर कर रहे थे. हर टेबल पर लाखों रुपये खर्च हो रहे थे, लेकिन ये सब मेरे बारे में अनजान थे." शिल्पा ने 2019 में बास्टियन ब्रांड के संस्थापक रंजीत बिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की. अब वे पूरे भारत में कई आउटलेट्स की सह-मालिकन हैं और ब्रांड में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रखती हैं.