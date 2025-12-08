Tere Ishk Mein Box Office Collection: धुरंधर के आगे धीमी पड़ी धनुष-कृति की ‘तेरे इश्क में’, 10 दिन में कमाए इतने रुपये

Tere Ishk Mein Box Office Collection: आनंद एल राय के निर्देशन में बनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘तेरे इश्क में' ने रिलीज़ के सिर्फ 10 दिनों में धमाकेदार कमाई कर ली है. धनुष और कृति सेनन की नई जोड़ी वाली इस फिल्म ने रविवार तक 99.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है और अब बस कुछ लाख दूर है धनुष के करियर की पहली 100 करोड़ वाली फिल्म बनने से. फिल्म ने 28 नवंबर को रिलीज़ के साथ शानदार ओपनिंग ली थी. पहले हफ्ते में ही 83.65 करोड़ का बिज़नेस कर लिया. दूसरे हफ्ते में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई, जिससे कलेक्शन पर असर पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वीकेंड पर फिर अच्छी उछाल आई.

दिन के हिसाब से कलेक्शन कुछ इस तरह रहा:

- दिन 1 (पहला शुक्रवार): 16 करोड़

- दिन 2 (शनिवार): 17 करोड़

- दिन 3 (रविवार): 19 करोड़

- दिन 4 (सोमवार): 8.75 करोड़

- दिन 5 (मंगलवार): 10.25 करोड़

- दिन 6 (बुधवार): 6.85 करोड़

- दिन 7 (गुरुवार): 5.8 करोड़

पहला हफ्ता: 83.65 करोड़

दूसरा हफ्ता

- दिन 8 (दूसरा शुक्रवार): 3.75 करोड़

- दिन 9 (शनिवार): 5.7 करोड़

- दिन 10 (रविवार): 6.75 करोड़ (अभी शुरुआती अनुमान)

कुल कलेक्शन: 99.85 करोड़

इससे पहले धनुष की ‘रायन' ने सभी भाषाओं में करीब 95 करोड़ कमाए थे. बॉलीवुड में ‘रांझना' और ‘शमिताभ' के बाद ‘तेरे इश्क में' उनकी तीसरी फिल्म है और पहली सेंचुरी की दहलीज पर खड़ी है. वहीं रणवीर सिंह की एक्शन थ्रिलर ‘धुरंधर' ने महज तीन दिनों में 99.50 करोड़ कमा लिए हैं. आज सोमवार को थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है, लेकिन चौथे दिन ही फिल्म 100 करोड़ क्लब में प्रवेश कर जाएगी. दोनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर के बावजूद ‘तेरे इश्क में' ने अपनी रोमांटिक अपील से दर्शकों का दिल जीत लिया है. आने वाले दिन बताएंगे कि धनुष की यह फिल्म कितनी दूर तक दौड़ लगाती है.

